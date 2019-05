GDE JE CRNA GORA? KAKO NAM ONA UOPŠTE MOŽE POMOĆI: Gvaidova žena se slikala sa Milom i zahvalila mu na podršci, ali sigurno nisu računali na ovakve komentare! (FOTO)

Gracias al Presidente de Montenegro, Milo Đukanovic @predsjednik_cg por el respaldo al pueblo de Venezuela, el mundo nos apoya, sigamos adelante, no perdamos la esperanza. Contamos con el apoyo de la comunidad internacional, y seguiremos trabajando para crear alianzas mundiales que nos permita reconstruir Venezuela. ¡Vamos bien, porque vamos juntos, vamos con Dios y vamos con todo!

