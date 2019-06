KNEŽEVIĆ ODGOVARA MILU: Samo ti misli da snimka nema! Nećeš se izvući, uhvaćen si na delu!

"Neka g. Đukanović živi u uverenju da snimka nema. Tako mu je, verovatno, lakše da mu prolaze dani, dok snimak ne bude objavljen. A biće objavljen u trenutku za koji procenim da će biti najpogodniji za njegov politički kraj. On veoma dobro zna da snimak postoji, da se sve dobro vidi, uključujući i to kada ja u torbu, koju on odnosi, stavljam novac. Tako da nema sumnji šta se nalazi u velikoj plavoj 'NBA' torbi. Oni koje je slao da me odobrovolje su mu preneli šta sam im rekao, ako su imali hrabrosti da mu kažu šta su videli. Verovatno ga je i nekoliko stranih državljana, koji su imali prilike da pogledaju snimak, upoznalo sa detaljima", navodi Knežević.

foto: Printscreen Vijesti.me

Poručuje da se Đukanović neće izvući, jer je uhvaćen na delu.

"Znam šta su sve spremni da urade da sramota gospodara ne izađe na videlo. Imam odgovor na svaki njihov korak. Oni neće imati odgovor na moje korake. Đukanović pominje adrese koje djeluju protiv njega, a koje stoje iza mene. Neka kaže koje su to adrese, pošto smo za neke adrese decenijama radili različite zajedničke projekte. I ja i on znamo kako te adrese funkcionišu. Kada to prestane da bude državna tajna, upoznaću javnost i sa time", kazao je Knežević.

On je javno pozvao Đukanovića da prestane da, sveteći se njemu, hapsi i maltretira ljude iz "Atlas Grupe".

Kurir.rs/Sputnjuik Srbija

Kurir