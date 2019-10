OGLASIO SE IVICA STANKOVIĆ: Neću se povući pred licem sa poternice, nisam zec iz gore! Nisam još dobio pozivnicu za svadbu sina sa Šarićevom ćerkom

"Nisam zec iz gore nego sam vršio sudijsku funkciju 30 godina. Ne vidim razloga da se povlačim pred beguncima od pravde“, rekao je.

Kako je dodao, nikada nije imao niti ideju niti nameru da opstruira bilo koju istragu a pogotovo u ovom slučaju već da zahteva da se utvrdi puna istina.

On je dodao da Vujošević nije bio njegova ni leva ni desna ruka već da je obavljao samo administrativne poslove i da ga nije on zaposlio te da ne oseća ni objektivnu odgovornost.

Nenad Vujošević foto: Printscreen Vijesti.me

Na pitanje da li je tačno da njegov sin treba da se oženi ćerkom Darka Šarića, osuđenog u Srbiji na 15 godina zatvora zbog šverca kokaina, što se čuje na jednom od snimaka razgovora Vujoševića i Kneževića koji su objavljeni, on je rekao da nije još dobio pozivnicu.

"Istina je da moj sin završio Pravni fakultet i položio pravosudni ispit i da za njega nije bilo mesta u pravosuđu i da on radi kao advokat. Moj sin ima svoje stavove. Nekada se ne slažem sa njegovim stavovima, ali to je sudbina očigledno svih roditelja. On nikada nije iznosio stavove Tužilaštva niti će ih ikada iznositi“, rekao je on.

Na pitanje o kreditu za stan koji je dobio od Vlade, on je rekao da je živeo u običnom stanu i da se nije osećao bezbedno.

Dodao je da je on štićena osoba i da nije bio bezbedan u okruženju gde mu je stan „jer ne susretne dve osobe jer su to očigledno stanovi koji se izdaju na dan“.

Nada se da Tužilaštvo i Tužilački savet neće podleći manipulacijama, jeftinim trikovima i podmetačinama odbeglog biznismena već da će svi redovno izvršavati svoje obaveze.

Duško Knežević foto: Vijesti/Filip Roganović

Stanković je u žiži javnosti od kada Knežević objavljuje snimke razgovora sa Vujoševićem o tome kako je preko njega navodno podmićivao vrhovnog tužioca.

U međuvremenu je Vujošević, koji je u trenutku kada je prvi snimak objavljen bio u Beogradu, došao u Podgoricu gde je uhapšen pod sumnjom da je deo kriminalne grupe koju je formirao Knežević i njemu je određen pritvor od 30 dana.

Knežević je pod optužbama Tužilaštva u nekoliko slučajeva zbog više stotina miliona evra vrednih privrednih malverzacija, a on je hapšenje izbegao odlaskom u London, jer ima britansko državljanstvo.

