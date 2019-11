MARKOVIĆ O MAKRONOVOM PLANU: Crna Gora ne plaši od bilo kog modela ili pristupa politici proširenja EU

Crnogorski premijer Duško Marković izjavio je danas da u Vladi Crne Gore na "Non pejper" gledaju pozitivno, ocenjujući da je njime jasno konstatovan napredak u oblasti vladavine prava i da se Crna Gora ne plaši od bilo kog modela ili pristupa politici proširenja EU, ako se u prvi plan stavlja kvalitet reformi.

Marković je kazao u crnogorskom parlamentu i da rezultati Crne Gore neće biti povod za bilo kakvog zaustavljanje procesa pregovora s EU, a trenutni izazovi u EU ne utiču na punu posvećenost reformama, prenosi RTCG.

Govoreći o dokumentu "Non pejper", Marković je rekao da se on može sagledavati i pozitivno i negativno, jer on uvek obuhvata i napredak i preostale izazove.

"Treba ga čitati samo u celosti, a ne posebno deo koji neko želi da vidi ili čuje. Mi u Vladi na ovaj Non pejper gledamo pozitivno, i ocenjujemo da je njime konstatovan jasan napredak u oblasti vladavine prava, ali sagledavamo i ostale aspekte u kojima nismo dobili pozitivnu ocenu", rekao je Marković.

On je rekao i da nigde ne piše da je Crna Gora zarobljena država.

"Kad govorimo o novom pristupu EU u pregovorima, za sada smo na terenu predloga jedne države. Još je rano govoriti o mogućimi uticajima na pregovarački proces u Crnoj Gori", rekao je Marković.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: AP/Risto Bozović)

Kurir