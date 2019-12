ĐUKANOVIĆ NE POPUŠTA SPC: Crnogorski predsednik žestoko brani zakon o slobodi veroispovesti! CPC ima istorijske korene!

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je danas da predlog Zakona o slobodi veroispovesti neće biti povučen sa dnevnog reda i da on i Vlada imaju apsolutni legitimitet da razmatraju to pitanje, ali i da nije tačno da se njime otima imovina SPC.

On je to rekao u crnogorskoj skupštini, odgovarajući na poslanička pitanja, a nakon predlaganja kandidata za ombudsmana, prenosi RTCG.

Prema njegovim rečima, ideja obnove Crnogorske pravoslavne crkve ima puno istorijsko utemeljenje a "apsolutna neistina" je da se tim zakonom otima imovina Srpske pravoslavne crkve, jer, kako je rekao, SPC je nastala tek 1929. godine, a Crnogorska pravoslavna crkva postojala je 1918.

"U pravnom sistemu Crne Gore ne postoji akt kojim je drugačije definisana imovina crkve do kao državna data na upotrebu crkvi i precizno se predviđa da je niko ne može prodati bez prethodne odluke državnog organa. Kako je sada tako pravno utemeljena državna imovina prešla u druge ruke to moramo da vidimo", rekao je Đukanović.

Kako je rekao, to je i pitanje odgovornosti i drugih nadležnih državnih organa i krivične odgovornosti onih koji rade u tome.

"Veći deo problema iz nevremena 1918. je u tome kome smeta da se kroz redovan postupak pred crnogosrkim sudovima dokaže istina. Smeta onome koji zna da to nije njegovo i koji bi da bez dokazivanja zadrži to što mu ne pripada," rekao je Đukanović i dodao da nema nameru da to ikome objašnjava i da se pred bilo kim povlači.

