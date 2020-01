MALTEŠKI RED JE NUDIO 150 MILIONA ZA TRI RELIKVIJE SPC U CG! Šokantno svedočenje Momira Bulatovića o kome se malo zna!

Novinar ruske televizije Evgenij Baranov objavio je na svom Fejsbuk profilu deo intervjua sa bivšim predsednikom Crne Gore Momirom Bulatovićem, iz 2010. godine.

Na snimku se može čuti kako Bulatović govori o trenutku kada mu u posetu dolazi delegacija Malteškog reda koja se interesuje za tri relikvije koje se nalaze u hramovima SPC u Crnoj Gori.

"Meni se kao predsedniku Crne Gore najavila visoka delegacija Malteškog reda. Oni su pokazali naročiti interes za tri svetinje, tri relikvije, i da vide kako bi one mogle ponovo doći u njihov posed. Iskren da budem to nije bio moj predmet interesovanja ali me je jako zainteresovala svota novca koju su ponudli. Ponuda je iznosila 150 miliona dolara. Onda sam ja otišao kod mitropolita Amfilohija i tek onda, tu priznajem svoju grešnost, sam shvatio koliko je veliki značaj tih svetinja i koliko je bila moja nečasna prva pomisao da bi ipak možda bilo dobro ustupiti te relikvije za neku količinu novca" , izjavio je tada Momir Bulatović.

Ovo svedočenje bivšeg Momira Bulatovića, važno je pre svega zbog sramnog Zakon o otimanju imovine SPC, kao i o mogućim namerama Mila Đukanovića šta sa manastirima, crkvama i relikvijama.

