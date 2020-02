MILO OTVORENO UDARIO NA SRBIJU: Pod plaštom zaštite pravoslavlja na delu je srbizacija CG i velikosrpski nacionalizam!

"Ako želite da radimo zajedno na zaštiti i afirmaciji pravoslavlja u Crnoj Gori, ko bi bio toliko neodgovoran da ne doprinosi tome, naravno, vodeći uvek pažljivo računa i o pravima drugih ljudi druge veroispovesti", rekao je Đukanović sinoć na cetinjskom odboru DPS, saopšteno je iz te stranke.

Ali, kako je naveo, "ako želite da umesto toga, ili pod plaštom toga pravite srbizaciju Crne Gore, e onda mi to ne doživljavamo drugačije do kao velikosrpski nacionalizam, i na to naravno nećemo pristati, na to ne možemo pristati".

Đukanović kaže da je problem u tome što oni koji se protive Zakonu o slobodi veroispovesti znaju da nemaju nijedan argument za ono što tvrde i na taj način, dodaje, potvrđuju da je u pitanju teška manipulacija.

"Oni manipulišu emocijama ljudi izvodeći ih na ulice, tvrdeći da se nešto otima, pa još ne kažu da se otima od crkve nego se otima od tih ljudi, od vernika! I oni danas brane ono što je zapravo rezultat otimačine na štetu države Crne Gore", rekao je crnogorski predsednik.

Dakle, kaže Đukanović, mi danas naspram ostvarenja do kojih smo došli, a došli smo dakle do građanske države, multietničke države, do države koja je proevropski orijentisana, do sekularne države, mi danas imamo staru ponudu, a ponuda glasi:

"Crna Gora treba da bude srpska država, treba da bude teokratska država, treba da bude srednjovekovna država. Ovo je pokušaj da se Crna Gora vrati u srednji vek. To je nešto što je danas u igri i to je nešto što bi mi trebali da učinimo kao ustupak da bi se ljudi razišli sa ulica i da tu Crnu Goru ostavimo u nasleđe svome potomstvu".

Đukanović je zapitao šta bi pravoslavlju naudila autokefalna Crnogorska crkva.

"Šta je naudila pravoslavlju autokefalna Srpska crkva, kada se izdvojila iz Vaseljenske patrijaršije ili Bugarska crkva, Rumunska crkva?! Zašto je to sad velika opasnost od obnove Crnogorske pravoslavne crkve? Naravno, odgovora nema", kaže Đukanović i dodaje da je odgovor poznat.

Đukanović se osvrnuo i na duboke podele u crnogorskom društvu i dodao da ne smatra da je ukupno rešenje tog problema u rešavanju crvkenog pitanja, ali je, kaže, duboko ubeđen da je važan deo tog rešenja upravo u rešavanju statusa pravoslavne crkve.

"Dakle, ovo iskustvo me uverava da je to nužno uraditi i ako to ne uradimo plašim se da će ona mina na koju je neko podsetio, koja je u temeljima crnogorskog društva i dalje pretiti crnogorskom društvu i pre svega multietničkoj demokratiji u Crnoj Gori", rekao je Đukanović.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: EPA / Boris Pejović

Kurir