OTAC GOJKO: Poziv za dijalog poslat, MCP strpljivo čeka!

Rektor bogoslovije na Cetinju i jedan od pregovarača Mitropolije crnogorsko primorske sa vladom Crne Gore, Gojko Perović, izjavio je danas da Mitropolija strpljivo čeka poziv za nastavak pregovora o spornom Zakonu i da će crkva, dok se ne steknu uslovi za litije, a što bi, smatra, trebalo da bude uskoro, organizovati saborne molitve.

"Strpljivo i smireno čekamo odgovor Vlade da se nastave pregovori koji će Crnoj Gori doneti normalne zakone i normalne odnose", rekao je otac Gojko.

Podsetio je da je Mitropolija neposredno pred incident u Nikšiću i slavu grada Sv Vasilija Ostroškog podnela Vladi Crne Gore inicijativu za nastavak pregovora o spornom Zakonu o slobodi veroispovesti.

Navodeći da su onda nastale neprijatnosti i incidenti, hapšenje vladike Joanikija i sveštenstva, otac Gojko kaže da misli da je vreme da Vlada odgovori na inicijativu Mitropolije.

"Oni se već duže vreme sastaju i drže sednice pod pojačanim nadzorom i nema nikakvog razloga da se pod istim okolnostima pregovori ekspertskih timova ne nastave", rekao je rektor Cetinske bogoslovije za Radio Beograd.

Otac Gojko ocenio je trodnevno zadržavanje u pritvoru vladike Joanikija i sveštenstva kao teške i potresne događaje i dodao da je sada najvažnije to što je prevladao razum kod donosilaca odluka.

"Toliko nerazumevanje bilo je i logično, jer su u poslednje vreme odluke donošene krajnje jednostrano, bez ikakvih konsultacija sa crkvom", rekao je rektor i dodao da onda ne čudi što se do ponoći čekalo da nadležni puste vladiku i sveštenike iz pritvora u kome su bili bez ikakvih osnova.

Ocenio je da je "u Crnoj Gori teško razumeti šta je zdravstvena mera, a šta zloupotreba, šta je sukob države i crkve, a šta borba za kvalitetan, civilizacijski zakon, koji treba da ima svaka uređena država".

Upitan da prokomentariše optužnicu pritiv sveštenstva MPC, on kaže da je crkva čista i bez greha.

"Ma samo neka podižu optužnice, mi verujemo da smo pred svakim sudom čisti i bez greha. Pravna opasnost je ništavna, nema osnova za pravnu osudu", rekao je on i naglasio da nije vreme za zle slutnje, već za nadu da će sudovi početi da se ponašaju u skladu sa principima.

Kaže da će se litije nastaviti čim se stekne prva mogućnost za javno okupljanja, što bi, po svemu sudeći, smatra, trebalo da bude uskoro, "ako neko opet ne nađe za shodno da tu temu zloupotrebi".

"Sad se i poslednji zaraženi koronom ne seća kad se zarazio. Znači, naš problem nije korona, nego nepravda, kruna te nepravde je antiustavni pokušaj da se stvori državna crkva, a to je namera ovog Zakona o slobodi veroispovesti. I to više ne treba uvijati u oblande", rekao je otac Gojko i naveo da će Mitropolija, dok se ne steknu uslovi za litije, organizovati saborne molitve.

Dodao je da to više nije pitanje samo imovine ili položaja sveštenika, već pitanje novog duha koji hoće nasilno da ubaci državu u crkvu.

Otac Gojko u razgovoru za Radio Beograd zaključuje da u Crnoj Gori nema međuetničkih sukoba.

"Oni su između braće i kumova, to su nesuglasice unutar jednog naroda i to je Božija istina", rekao je on i dodao da ne očekuje dalje zaoštravanje, jer su svi mogli da vide kuda ono vodi.

