TEROR MILOVE VLASTI NAD SRBIMA SE NASTAVLJA! NASTAVNICA DOBILA OTKAZ Učila đake da crnogorska nacija i crkva ne postoje!

Strašan teror nad Srbima u Crnoj Gori ne jenjava, a poslednja žrtva režima Mila Đukanovića je ni manje ni više nego nastavnica fizičkog u podgoričkoj Osnovnoj školi „Sutjeska“ Ivana Bulatović! Ona je dobila otkaz jer je đacima na času rekla da crnogorska nacija i crnogorska crkva ne postoje, te im objasnila zašto nije dobar Zakon o slobodi veroispovesti.

Nastavnica je, naime, na času fizičkog navodno deci rekla da Crna Gora, nakon što se odvojila, želi da ima svoju državu, crnogorski jezik i crnogorsku crkvu.

- U istoriji su se zvali Srbi, ovo su bili Srbi iz Srbije, a ovo Srbi iz Crne Gore. Pošto se Crna Gora odvojila kao ravnopravna država, niko ne voli da mu se ljudi po nacionalnosti zovu Srbi, nego Crnogorci, iako nacionalnost kao crnogorska ne postoji.

Crna Gora se odvojila, ima svoju državu i hoće da ima crnogorski jezik i crnogorsku crkvu. E, tu je problem što ne možeš ti sada što je do juče bila Srpska pravoslavna crkva da kažeš da je to. Ne možeš jer nije to crnogorska, već Srpska pravoslavna crkva. Narod ne želi da ide u crnogorsku pravoslavnu crkvu jer ta crkva ne postoji. Zato narod šeta... - rekla je nastavnica na času objašnjavajući razlog za održavanje litija, a prenose crnogorski mediji.

Potvrda iz ministarstva

Da je zbog toga usledio otkaz, potvrdilo je crnogorsko ministarstvo prosvete, precizirajući da se to desilo pre tri meseca.

- Nastavnica je dobila otkaz zbog zapanjujuće zloupotrebe maloletne dece u političke svrhe (?!). Zato smo sve vreme bili podrška upravi u nameri da iskoristi sva zakonska ovlašćenja kojima raspolaže i najrigoroznije sankcioniše takvo ponašanje - obrazložili su u ministarstvu.

Direktor Osnovne škole „Sutjeska“ Vesko Gagović nije hteo da komentariše ovaj slučaj za naš list. On je kratko poručio da preuzmemo njegovu izjavu iz drugih novina i prekinuo vezu. Gagović je za medije naveo da je škola vodila slučaj u skladu sa zakonom.

foto: Profimedia

Bolna istina

Andrija Mandić, član Predsedništva Demokratskog fronta, za Kurir poručuje da je nastavnica u školi u kojoj se on školovao svojevremeno đacima rekla da su građani Crne Gore crveni Hrvati ili Iliri i da nisu Sloveni, sigurno ne bi dobila otkaz.

- Naprotiv, možda bi joj neko iz crnogorskog režima dao i orden - zaključio je Mandić.

foto: Printscreen YouTube/Vijesti.me

Osuda je stigla i od Milana Kneževića iz Demokratskog fronta. Kako kaže u razgovoru za Kurir, dobiti otkaz zato što đake učite istini može jedino u Crnoj Gori.

- Da je kojim slučajem nastavnica Bulatović saopštila da je Milo Đukanović najveći sin našeg naroda i manjina i da ga treba proglasiti za patrijarha tzv. CPC, sigurno bi automatski bila postavljena za direktora škole - poručio je Knežević.

Na broj nastavnice Ivane Bulatović javio se njen suprug, ali on nije želeo da bilo šta komentariše, samo je kratko poručio da je njegova supruga ostavila telefon kod kuće i da je trenutno sa advokatom, da sprema demanti.

A zahvalili joj otkazom ĐACI SA OVOM NASTAVNICOM POSTALI PRVACI DRŽAVE Državne prvakinje... Ivana Bulatović sa učenicama foto: edu me Na Državnom prvenstvu u školskim sportskim igrama - 36. sportske igre, koje je održano 1. i 2. juna 2019. u Baru, rukometna ženska ekipa škole „Sutjeska“ osvojila je prvo mesto. - Učenice i sportistkinje naše škole su kao pobednice na opštinskom takmičenju predstavljale Podgoricu na Državnom prvenstvu. Mentor ekipe je profesorka fizičkog vaspitanja Ivana Bulatović - objavljeno je tada.

Gojko Perović VLADA ĆUTI NA PISMO AMFILOHIJA foto: Youtube/Sputnjik Srbija Rektor Cetinjske bogoslovije Gojko Perović rekao je da je prošlo 10 dana od pisma mitropolita Amfilohija premijeru Dušku Markoviću u vezi s pregovorima o spornom Zakonu o slobodi veroispovesti, ali da vlada još nije odgovorila na njega, kao i da ubrzo očekuje nastavak litija. On je naveo da se nada da je razlog za ćutanje vlade „preopterećenost ljudi u vladi i NKT“, koji rade na evidenciji kršenja zdravstvenih mera tokom proslave državnog praznika. Perović je dodao da ubrzo očekuje nastavak litija.

Kurir.rs/ I. Žigić - K. Blagović Foto: EPA/Boris Pejović

Kurir