VLADIMIR PAVIĆEVIĆ PIŠE ZA KURIR: Đukanovićev DPS je politički nokautiran u Budvi

U Budvi se ove sedmice desio pokušaj puča. Vrh DPS pokušao je da protivpravno i golom silom smeni opštinsku upravu u Budvi u kojoj su na vlasti one političke formacije koje su na državnom nivou u opoziciji.

Na siledžijski pokušaj DPS da smeni vlast u Budvi reagovali su građani Budve. U velikom broju su se okupili ispred zgrade opštine Budva i pokazali dostojanstven i nenasilan otpor. I kao jedan poručili da su tu da od uzurpatora brane Ustav Crne Gore u kojem piše da se ne može uspostaviti ni priznati vlast koja ne proističe iz slobodno izražene volje građana na demokratskim izborima. A na izborima su građani jasno poručili da je DPS mesto u opoziciji. Predstavnici civilnog sektora u Crnoj Gori osudili su ovaj pokušaj upada DPS u budvansku opštinu i pozvali Evropsku uniju da uputi snažno upozorenje Milu Đukanoviću i Dušku Markoviću na neprimereno mešanje Vlade i policije u politička pitanja i poslove lokalne samouprave.

Ovim povodom britanska ambasadorka u Crnoj Gori Alison Kemp poručila je da sa zabrinutošću prati dešavanja u Budvi i da prava i zakone ne možemo primenjivati selektivno. Ako se pravo primenjuje selektivno, onda se proizvodi nepravo i nepravda. Puč u organizaciji DPS nije uspeo. Predsednik budvanske opštine i predsednik Skupštine opštine Budva su u svojim kancelarijama. DPS je u Budvi politički nokautiran.

Budvanski slučaj je otkrio velike slabosti DPS-a. Nakon afere "Koverta", uz litije koje okupljaju ogromni broj građana Crne Gore svih vera i nacija protiv neustavnog Zakona o slobodi veroispovesti, siledžijstvo DPS u Budvi je dodatno smanjilo podršku ove partije u biračkom telu, a njihova represija posebno je ogolila svu njihovu nemoć.

DPS je, dakle, slab. Kritike koje DPS dolaze sa Zapada ne jenjavaju. Posebno je precizna bila američka ambasadorka u Crnoj Gori kada je saopštila da smo svedoci opšteg demokratskog nazadovanja Crne Gore.

Uz sve to, primat u crnogorskoj opoziciji preuzela je Demokratska Crna Gora Alekse Bečića. To je umerena i građanska politička formacija posvećena razvoju Crne Gore kao savremene, demokratske i prosvećene države. Sve neophodne determinante za razvlašćivanje DPS su tu. I nema ti sile, ni Scile ni Haribde, koja bi na narednim izborima to mogla da spreči.

Vladimir Pavićević, direktor Društva za istraživanje politike

Kurir