SRPSKI NAROD U CRNOJ GORI NE ODUSTAJE: Amfilohije ide na litije makar ga Milo hapsio!

Narod i crkva u Crnoj Gori ne odustaju od održavanja litija kojima iskazuju podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi. S druge strane, crnogorski režim s Milom Đukanovićem na čelu nastavlja najave hapšenja učesnika ne bi li zaplašio ljude i pokušao da spreči dalje održavanje litija.

Dokle su spremni da odu, najbolje govori činjenica da je policija pojačano raspoređena u svim gradovima Crne Gore, a tamošnji mediji pišu da predsednik neće prezati ni od izazivanja incidenata ne bi li tako optužili SPC. Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević izrazio je juče očekivanje da će SPC ipak nastaviti s litijama, iako je, kako kaže, direktor policije Crne Gore rekao da se neće tolerisati okupljanja preko 200 građana.

- Mitropolit Amfilohije je pak najavio da će on prijaviti svaku litiju kako bi, ako dođe do hapšenja, njega hapsili - rekao je on.

Knežević je ocenio i da Nacionalno koordinaciono telo i crnogorska vlast nastavljaju antisrpsku kampanju, jer sada za nove slučajeve koronavirusa optužuju Srbiju, odnosno fudbalski derbi koji je odigran u Beogradu. Inače, crnogorski predsednik Milo Đukanović juče je za 30. avgust raspisao parlamentarne i lokalne izbore u opštinama Andrijevica, Budva, Gusinje, Kotor i Tivat.

Kurir.rs, I. Žigić

Kurir