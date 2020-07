U CRNOJ GORI UHAPŠEN BRAČNI PAR KASALICA ZBOG PODRŠKE SPC: Zdravko se prekrstio 3 puta i započeo štrajk glađu (VIDEO)

Oko ponoći, Zdravko Kasalica je stupio u štrajk glađu, kazao je njihov pravni zastupnik, advokat Vladan Bojić.

"U pola pet jutros je završeno saslušanje koleginice advokatice Makedonke Kasalice, a prethodno oko jedan sat predsednika SOVCG Zdravka Kasalice. Uz prekide trajalo je 10 časova, saslušavanje i ispitivanje porekla zajedničke imovine supružnika Kasalica stečene za 30 godina braka", rekao je advokat Bojić.

Objasnio je da je SDT na taj predmet stavio oznaku službene tajne, ali da ostaje pri svim ranijim tvrdnjama i tome da su njegovi klijenti nevini. Advokat Bojić kazao je i zbog čega je Zdravko Kasalica sinoć odvođen u Urgentni blok Kliničkog centra.

"Zdravku nije pozlilo zbog njega samog, već zbog stanja njegove supruge kad je u pauzi, u hodniku čuo da je ona u susednoj prostoriji. Uporno je tražio i molio da mu se omogući da joj priđe tek na korak blizu i izrazi reči utehe i sve to u prisustvu svih, ali mu je to onemogućeno i izrekom zabranjeno. Strogo procesno gledano, to se može i tako protumačiti i takva 'vrsta zabrane' izreći, ali se kosi sa minimumom humanosti. To je bio isključiv uzrok zbog kojeg je Zdravku pozlilo i zato je nakon ponoći izjavio da stupa u potpuni štrajk. I bez hrane i bez vode, sve dok ne puste njegovu suprugu da se brani sa slobode. Prekinuće štrajk i pristaće da on ostane u pritvoru koliko god SDT želi, samo pod uslovom da njegova supruga bude kući, odnosno da majka bude sa sinom", rekao je Bojić. Advokat ističe da je Kasalicu pokušao da odvrati od štrajka i upozorio ga da mu to može ozbiljno narušiti zdravlje i život.

"Ali nije vredelo. Samo se triput prekrstio i ostao pri svojoj odluci. I specijalni tužilac je probao da ga odvrati, ali uzalud, ostao je pri svojoj odluci. On smatra da je posredi odmazda ministra odbrane, putem aparata izvršne vlasti, i da zbog njegovih opštepoznatih stavova i privrženosti Mitropoliji crnogorsko-primorskoj Srpske pravoslavne crkve ne upliću u progon i torturu njegovu porodicu, nesporno pristajući da se pogrom vrši nad njim, da on bude i ovako tretiran i ovako progonjen", kazao je Bojić.

Advokat ističe da zbog označavanja tajnosti predmeta ne može iznositi više detalja.

"Ovako 'skovana prekriminalizacija' nije mi nikako, ni logički, ni pravno pojmljiva. A što se tiče koleginice, advokata Makedonke Kasalice, SDT je ovim 'konceptom konstruktom' - otvorio novu 'veliku temu' poreskog tretmana advokata uopšte, balansa sa interesima i pravima klijenata, advokatske tajne, privilegije poverljivosti i unedogled. Zbog ovakvih konstrukcija ne očekujem pozitivan ishod ni po žalbi zbog rešenja o zadržavanju ali i nadalje. Naime, ovaj koncept iziskuje preispitivanje i dokazivanje kompletnog života unazad, (ovde 30 godina) odnosno načina sticanja zajedničke bračne tekovine i samog porekla imovine. Zbog svega navedenog ne verujem da ovakav projekat može uopšte opstati. A ako se na njemu već insistira, onda se mora krenuti neselektivno i to od onih najbogatijih pa nadolje. U suprotnom, pravo će biti preobraženo ne samo u najgoru nepravdu, nego će postati 'maska' za arbitrernost i sprovođenje samovolje raznih centara moći putem izvršne vlasti. Pravo će postati 'nepravo' . To pravna civilizacija neće dopustiti da ostane, jer bi otišla u bestraga", kazao je Bojić.

Zdravko i Makedonka Kasalica, zadržani su preksinoć nakon saslušanja u Specijalnom policijskom odeljenju (SPO).

Zdravko Kasalica inspektorima je tražio da mu ne maltretiraju porodicu, ističući da zna da ih hapse po naređenju ministra odbrane Predraga Boškovića koji im se sveti zbog podrške Mitropoliji crnogorskoj-primorskoj, a ne zbog propusta njegove supruge jer ih ona nije ni počinila.

Kurir.rs/Sputnjik

Kurir