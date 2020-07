ĐUKANOVIĆ PORUČIO: Država će narednog meseca imati punu kontrolu nad epidemijom, ne razmišljamo o odlaganju izbora

On je naglasio u intervjuu za TV Prva koji prenose crnogorski mediji, da smatra da epidemiju ne treba politizovati, posebno ne na vulgaran način.

"Kada je u pitanju epidemija, svi, a posebno državni organi moraju da urade sve što je u našoj moći da je vratimo pod kontrolu, kakvu smo imali u prvom talasu. Uveren sam da ćemo tokom narednog meseca imati punu kontrolu. Mislim da zato ne treba razmišljati o odgađanju izbora. Mislim da i u ovakvim uslovima možemo da vodimo ovu fazu predizborne kampanje. Mislim da će se u avgustu stvoriti uslovi da intenziviramo kampanju, možda i na terenu, ali o tom potom," rekao je Đukanović.

Đukanović kaže da je važno da u Crnoj Gori svi shvate da je najvažnije da prepoznaju složenost izazova koji donosi kriza, i da pokažu sposobnost da se krizi prilagode.

On bi, kako kaže, više voleo i da "krizu" nema kao temu u predizbornoj kampanji, ali realnost je drugačija.

"Zato moramo prepoznati one ljude i garancije koji će prepoznati kako prevazići probleme i izaći iz krize. Ova vlast je pokazala to umeće. Pozamašan je spisak svega što smo uspeli da u teškim periodima postignemo. Svemu možemo dodati i ovo iskustvo u suočavanju sa prvim talasom kovida-19. Ne samo da smo poslednji registrovali koronavirus, već smo postali i prva korona fri destinacija," naveo je on.

