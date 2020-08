BIVŠI ČELNIK DPS SVETOZAR MAROVIĆ OTKRIO: Dan pre hapšenja sam pio kafu sa Milom Đukanovićem! Bio sam žrtvovan!

Marović je kazao da je želeo da se pojavi iako je u teškom psihofizičkom stanju. On je kazao da se često pominje njegovo ime i da je želeo da sam kaže neke stvari. Naveo je da je kasno shvatio da je odluka pala da on bude crnogorski Ivo Sanader. On kaže da kada je to shvatio, da je onda shvatio da mora da bude kriv i da je to najbolje za Crnu Goru.

Marović tvrdi da se radilo o životnom izboru kojim bi spasio porodicu ili išao u dalja iskušenja. On navodi da politički protivnici DPS koriste njega kao simbol kriminala i da to vezuju za DPS. "Ja koristim i jednima i drugima u ovim danima izbora", kaže Marović.

"Zašto je sve ovo moralo da mi se desi. Da li sam ja zaista taj prvi, najveći kriminalac u Crnoj Gori. Da li sam ja taj koji je pokrao milione, koji ima hotele, koji ima banke, akcije, hidroelektrane, da li sam ja taj koji ima nepokretnosti u milionskim vrednostima. Mom sinu su oduzeli stan u kom je živeo i više nema gde da živi", navodi Marović.

On kaže da je njegov sin držan u samici.

"Ja i Milo smo bili iskreni prijatelji sve vreme, barem sam ja tako mislio".

On je kazao da neće stvari nikada neće otkriti i da će ih odneti u grob.

Marović je kazao da se odluči da podrži Mila Đukanovića u sukobu sa Momirom Bulatovićem i da je Bulatović uvek o Đukanoviću govorio sve najbolje. On kaže da nije slutio da će mnogo godina kasnije on biti taj kog treba ljudski, politički i pravno eliminisati.

"Ne mogu reći da mi nije sve to moralno, socijalno i zdravstveno donelo brige i probleme, ali politika nosi ljude", naveo je Marović.

"Moram priznati da me najviše boli da se ono što se meni i mojoj porodici desilo 2015. godine, u kom hapse moje decu i brata, čitavu porodicu, moja majka umire gledajući šta se dešava. Ja ne mogu da zamislim da ja mogu to gledati, a da se to dešava Blažu i Lidiju, dok je Milo u nekom pritvoru. Ja bih barem bio na telefonu, a od moje supruge su bežali. Morali smo pisma molbe da pišemo da bi je neko saslušao... Da li je moguće da Svetozar može postati takav okrutni ljubitelj moći i fotelje i statusa, da se pred njegovim očima sve to dešava, tragedija, politička i ljudska trauma, a da to prijatelji glavnog i prvog... Mi smo zajednički sahranjivali roditelje, Milo je bio jedini na svadbi mog sina od svih političara iz DPS. U mojoj porodici je imao takav status, a onda se sve ovo desilo. Uhapsili su me dan nakon što smo Milo i ja pili kafu u "Daliju". Pričali smo o indikacijama da bi mogla biti neka krivična prijava, a sutradan sam u 9 ujutru uhapšen. Kad sam izašao iz zatvora smo se sreli na Gorici i rekao mi je da nije bio u toku i ja sam poverovao", navodi Marović.

On je kazao da se politički proces odvija tako da se prethodno odredi ko treba da bude kažnjen i da se prvo pripremi medijski.

Marović je naveo da mu je jedan novinar kazao da njegovi američki izvori kažu da su ga "njegovi" prikazali kao nekoga ko je doveo ruski kapital u Crnu Goru i da je on "istočnjačko-pravoslavna žrtva" koja je bila potrebna za ulazak u NATO.

Knežević je ranije danas najavio da je došao trenutak da Svetozar Marović ispriča šta zna o Milu Đukanoviću i otkrije kako je sa svojom kriminalnom grupom pljačkao Crnu Goru.

