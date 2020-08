KAD JE MILO BIO VELIKI SRBIN: Vlada Mandić obelodanio kako je Đukanović spasao Republiku Srpsku 1995. godine

"Ja ne idem u Crnu Goru već nekih pet-šest godina. Uvek sam imao problema na ulasku jer sam u javnosti voleo da prokomentarišem nenormalno stanje kod njih. Kada sam igrao dole, uvek sam voleo da na tim “vrućim” mestima, dignem tri prsta. Kada sam ulazio u Crnu Goru, uvek sam sa strane odvajan i zadržavan po sat-dva. Pitao sam jednom policajca da li je to slučajno, ali on mi je odgovorio.

“Kad ti otkucamo ime, moramo te zaustaviti”. Od tog trenutka ne idem tamo. Ali, nadam se da ćemo, ako bog da, da idemo i slavimo dole posle 30. avgusta - rekao je Mandić u emisiji “Dobro jutro” na TV "Happy".

Poznati rukometaš, koji je rođen u Sarajevu, izjavio je da je crnogorski predsednik Milo Đukanović nekada bio veliki Srbin i da je 1995. godine spasao Republiku Srpsku!

"Milo je bio veliki Srbin. Ali bih se vratio na njegova njegova dela iz 1995. godine. Kada je 1995. Republika Srbija stavila sankcije Republici Srpskoj na nekih par meseci, kada je rat još trajao i kada je Vojska prosto stala, nije mogla više da funkcioniše i bila bukvalno pred uništenjem, a tenkovi i mehanizacija bez goriva - znate li ko je poslao tada pomoć? Milo Đukanović! On je od Banjaluke, preko Bijeljine, Srebrenice, pa do Hercegovine poslao gorivo, vojnu opremu, poljske bolnice. I on je spasao vojsku i Republiku Srpsku. I takav Srbin je sada postao najveći izdajnik - ogorčen je Mandić.

On je naveo da je s podrškom Rame, Milo pokazao da je principijelan čovek, veran principu da izda najbliže.

"Jesmo li mu nešto loše uradili? Srbija ga ja dovela na vlast. Izdao je Miloševića, Momira Bulatovića, pa svoje saradnike Svetozara Marovića, Duška Kneževića, odrekao se svoje vere, svojih predaka. Kada mu je mu neki političar iz Srbije nažao učinio? Ja mislim da nikad nije - dodao je on.

Mandić je posebno rezigniran što ne može u Crnu Goru, čije je boje branio dok je postojala zajednica SCG.

"Igrao sam za tu zemlju, za Srbiju i Crnu Goru, tako da mislim da imam pravo da kažem nešto na tu temu. Jako teško doživljavam ovo. Ja sam Hercegovac, ali su moji poreklom iz Crne Gore. Moji su po ocu porekom po ocu iz Šavnika, a majka iz Nikšića. Jako volim Crnu Goru, imam familiju tamo, maltene sa odrastao u Budvi. Stalno sam u kontaktu sa mojim prijateljima iz sporta, kumovima, familijom… ",rekao je poznati sportista i dodao:

"Milo će se za svaku godinu svoje vlasti, za milion više, svakog odreći. Tako će se sutra odreći svog naroda, već se odriče. Sada pali pravoslavne crkve, a tako će sutra da ruši džamije".

