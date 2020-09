DRITAN UDARIO TAMO GDE MILA NAJVIŠE BOLI: Teško je kad se posle 30 godina probudiš bez vlasti

"Milo Đukanović je izgubio izbore koje je sam organizovao, sa svojim ljudima, sa svojojm mafijom, sa svojim pravilima. Ja sam siguran da broj mandata ne odgovara želji građana za promene. Mnogo ih je više od onoga što pokazuju mandati. Dobro je za Crnu Goru što je DPS doživeo brodolom", rekao je Abazović za jutarnji program Prve televizije.

Na pitanje da li ga je Đukanović zvao na razgovore povodom formiranja Vlade, kao i da li bi mogao da sarađuje sa DPS-om, Abazović odgovara negativno.

"Đukanović me nije zvao, to su spekulacije koje su prilično neozbiljne. Nismo mi opcija sa kojom neko može da se igra. Mi smo jedina opcija koja ni za šta nikome ne odgovara, osim biračima i građanima, kod nas nema tajkuna, finansijera, podrške sa strane", navodi on.

Kaže da građani moraju da shvate da će pritisaka biti sa svih strana, te da nije lako kada se neko ko je 30 godina bio na vlasti, probudi bez nje.

"To je veliki šok. Kako neko može da se odrekne milijardi koje je stvorio ovde, mogućnosti da uhapsi svakoga, naravno da će biti pritisaka. Ne da je bilo pritisaka, nego je ovo što se dešava ovde ludilo. U toku je jedna sinhronizovana akcija da se ništa ne promeni. Akcija regionalnih medija, analitičara, prijatelja, kumova, svega što je moguće aktivirati da se stvari sačuvaju onakve kakve sada jesu. Moramo da predupredimo sve moguće akcije koje DPS želi da uradi u narednom periodu. Znali smo da možemo da promenimo stvari, hteli smo da menjamo, ne plašimo se odgovornosti", kaže on.

Sa budućim koalicionim partnerima, navodi, ne deli iste stavove, ali zajedno sa stučnim ljudima, ekspertima, promena može da se desi.

"Mi tražimo modele koji su najbolji, eksprtska vlada je najbolje rešenje, nama je potrebno povrenenje. Mi smo predpolitičko društvo, jesmo različiti, ali ovde ne može da se desi promena odjednom. Usaglasili smo se oko osnovnih principa, oko toga da bi vladu trebalo da vode stručni ljudi. Ne isključujem ni mogućnost da neko iz DPS bude u strukturi ako nije umešan u kriminalne poslove, ne treba da se ponašamo militantno, kao prethodna vlada, treba da budemo integraciona vlada. Mi smo malo društvo, i sve ljude koji su stučni i koji mogu da pomognu da se promene dese moramo da okupimo, pa da za dve ili četiri godine ponovo imamo izbore, koji će biti slobodni i fer. Onda ćemo da pričamo o saradnji", rekao je Abazović za TV Prva.

