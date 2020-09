KRIVOKAPIĆ: Nama se pripisuje vraćanje Crne Gore u prošla vremena a Milo pominje ŠUMU! Vlast će se predati mirno!

Lider koalicije "Za budućnost Crne Gore" Zdravko Krivokapić izjavio je da je ubeđen da će doći do mirne predaje vlasti, iako uvek postoje pritisci, što je prirodno za Crnu Goru.

Krivokapić je rekao da je u Crnoj Gori duh slobode vrlo jasan i da se to vidi na svakom koraku.

"Meni su iznenađujuće izjave koje Crnu Goru vraćaju u neki period koji se nama pripisuje, a to je ta hajdučija ili bolje rečeno komitski pokret, pa sada vidite odakle je ta ideja komita ako predsednik Đukanović kaže da će se i on pridružiti u nekim šumama. Ja ne znam koliko je to sad izvodljivo", rekao je Krivokapić u Dnevniku RTS-a.

Povodom konstitutivne sednice Skupštine Crne Gore koja je zakazana za 23. septembar i mogućnosti za podršku manjinskih partija, Krivokapić kaže da žele u svom budućem delovanju da imaju sve nacionalne manjine, i one koje su parlamentarne i one koje nisu, jer žele da grade bolju budućnost za sve građane.

"Znam da će biti izabrani predsednik Skupštine i administrativni odbor i najverovatnije predložen mandatar, ali to je sve još u fazi pregovora i dogovora. Nadam se da će u ponedeljak, najkasnije utorak, sve biti poznato", napominje Krivokapić.

foto: Profimedia / Savo Prelević / AF

Povodom najave da će nova vlada biti ekspertska i navoda da će on biti novi premijer, a Dritan Abazović novi šef diplomatije, ističe da se oni sada dogovaraju i da su trenutni dogovori takvi da ne govore o imenima.

Krivokapić očekuje široku podršku međunarodne zajednice, jer imaju istinsku težnju da Crna Gora što pre postane zemlja članica EU.

Istakao je da je kasa budžeta tolika prazna da je pitanje da li će biti plata i penzija već u novembru.

"To je još jedan trik koji je napravio DPS, koji će svim građanima poslati sledeću poruku - ovi koji su došli na vlast su nesposobni, evo ne mogu ni da upravljaju Crnom Gorom", rekao je Krivokapić.

