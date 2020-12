(UŽIVO) CRNA GORA DOBIJA NOVU VLADU: Prve slike Krivokapićevog kabineta! Protest ispred Skupštine CG!

12,10 Protest ispred Skupštine CG

Nekoliko građana se okupilo ispred Skupštine Crne Gore protestvujući protiv nove vlade. Neko nose transparente "Ovo nije moje Vlada", "Nikad više 1918"

12.06 Ovo su kandidati za ministre nove vlade Crne Gore

Krivokapić je u petak 27. novembra, predstavio sastav nove vlade:

ministarka odbrane Olivera Injac

ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović

ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović

ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić

ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić

ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović

ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović

ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić

ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić

ministar ekologije, urbanizma i prostornog planiranja Ratko Mitrović

ministar poljoprivede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović

ministar pravde i manjinskih prava Vladimir Leposavić.

12.00 Ovo su ekskluzivne fotografije kabineta Zdravka Krivokapića

11.56 Poslanici pristižu na zasedanje

Tri meseca od izbora Skupština Crne Gore dočekuje poslanike, na sednici, na kojoj će se glasati o programu i sastavu 42. crnogorske Vlade, podseća RTS.

U parlamentu kažu da su tehnički kapaciteti u plenarnoj sali poboljšani, a zbog velikog interesovanja poslanika za raspravu, dogovoreno je da sednica traje tri dana.

Ekspoze i sastav vlade, mandatar Zdravko Krivokapić poslanicima je dostavio u ponedeljak, a predstaviće ga i danas na početku sjednice.

Dogovoreno je da potom predsednici poslaničkih klubova imaju uvodna izlaganja po 10 minuta, bez prava na komentare ili replike.

Nakon toga, takođe po 10 minuta, poslanici imaju pravo da govore o predloženom programu i sastavu vlade, s tim što će u tom delu biti omogućene replike i komentari.

Mandatar u tom delu ima pravo da odgovori na svako izlaganje, ili da to učini u završnoj reči.

Nova vlada biraće se usred epidemije koronavirusa, pa će i to zasedanje proteći uz sve epidemiološke mere.

U sali će, tokom ovog trodnevnog zasedanja, moći da bude najviše 30 poslanika, osim kada se glasa - i tada će u sali biti svi.

Ostali poslanici na svoj red će čekati u poslaničkim klubovima, a kako saznaje Televizija Vijesti, do utorka se niko nije prijavio za učešće na daljinu, što je Skupština nedavno obezbedila, u slučaju da neko od poslanika bude pozitivan na koronavirus.

Predviđeno je da se prvog dana radi od 12 do 20 sati, drugog od 11 do 19 i trećeg od 11 do kada bude potrebno.

Pre sednice, predsednik parlamenta Aleksa Bečić primiće Krivokapića, a poziv na sednicu upućen je i predsedniku države Milu Đukanoviću, koji će prisustvovati sednici.

