NOŽ U LEĐA POBEDNICIMA IZBORA: Krivokapić s Dakom pravi stranku i OTIMA GLASOVE Demokratskom frontu! PREKRAJANJE VOLJE GRAĐANA

Crnogorski premijer, kako saznajemo, uveliko planira formiranje partije, pa ukoliko to i ostvari, nije isključeno da posle narednih izbora napravi koaliciju s Đukanovićevim DPS

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić uveliko planira da formira svoju stranku i otme glasove Demokratskom frontu (DF), koji ga je i doveo na vlast. Takođe, nije isključena ni mogućnost da nakon narednih izbora napravi koaliciju s Demokratskom partijom socijalista (DPS) Mila Đukanovića, saznaje Kurir od izvora iz Krivokapićevog najbližeg okruženja.

Transformacija

Krivokapićev čovek za operativne aktivnosti na formiranju političke stranke mogao bi, kako saznajemo, da bude biznismen Miodrag Daka Davidović, koji je nedavno čak i priznao da je krenuo u pravljenje pokreta.

- Krivokapićeva ideja za mnoge u Crnoj Gori nije tajna. Ali je veliko pitanje kako je moguće da se za svega nekoliko meseci Krivokapić transformisao od anonimnog i naivnog političara do Makijavelija crnogorske politike. Još u junu, pa čak i u julu, Krivokapić je bio nepoznata ličnost javne scene u Crnoj Gori, da bi posle svega nekoliko meseci postao čovek „koji pomera brda i planine“ i najavljuje najozbiljniju stranačku političku borbu u budućnosti - priča izvor Kurira i dodaje:

- Mnogi čak tvrde da je Krivokapić brzo zaboravio sve ono što su drugi za njega uradili da bi on postao predsednik vlade. Procenio je da bi mu popularnost moglo doneti to što taksijem dolazi na posao, a nigde ne pominje da je tokom celokupne izborne kampanje i tri meseca nakon izbora imao na raspolaganju auto, vozača, a to sve zahvaljujući Andriji Mandiću i Demokratskom frontu.

Šta je u pozadini

Naš sagovornik ističe da bi ovakvo delovanje Krivokapića bilo razočaravajuće za najveći broj građana koji su bili za promene u Crnoj Gori.

- Smatra se da bi time uzimao glasače Demokratskom frontu, a da bi DPS Mila Đukanovića bio ostavljen na miru. To dalje znači da bi DPS dobio vreme za konsolidovanje, a da bi oni koji su doveli Krivokapića na vlast slabili. Krajnji cilj Krivokapića je da nakon sledećih izbora pravi vladu sa DPS, čemu bi mnogo doprinela potencijalna odluka Đukanovića da se povuče iz trke za predsednika DPS na kongresu koji je zakazan za januar 2021 - kaže izvor Kurira. Dodaje da bi se u Krivokapićevoj stranci mogli naći i neki od ministara u njegovoj vladi. Do komentara Krivokapića i Davidovića nije bilo moguće doći.

MILUTIN ĐUKANOVIĆ, DF Tvrdio je da ga ne zanimaju politika i stranka Funkcioner DF i narodni poslanik Milutin Đukanović kaže za Kurir da je sam Krivokapić od početka tvrdio da ga bavljenje politikom u tom smislu ne zanima. - Krivokapić je obećao da neće formirati političku stranku, sam je insistirao da nije čovek koji bi želeo da se bavi politikom i očekujemo da održi to obećanje - istakao je Đukanović. O potencijalnim pritiscima ljudi iz DPS da privole na svoju stranu nekoga poput Krivokapića Đukanović kaže da ga to uopšte ne bi začudilo: - Od njih nas ne može čuditi ništa, oni su ogrezli u kriminalu, a zna se da bi kriminalci sve uradili da dobiju šta žele. foto: Printscreen

VANDALIZAM U CRNOJ GORI Prekrečili Irineja i Amfilohija U Crnoj Gori belom bojom su prefarbani bilbordi na kojima su se nalaze likovi patrijarha Irineja i mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji su nedavno preminuli. - Onaj ko je u pola crne noći oskrnavio lica patrijarha Irineja i mitropolita Amfilohija preporučio se zastiđu i nepomeništvu. A kukavica je od rođenja. Očekujem da MUP u najkraćem roku otkrije počinioce - napisao je Milan Knežević iz DF na Tviteru. foto: Twitter

