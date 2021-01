DRITAN NEMA MILOSTI ZA MILA: Abazović jasno rekao šta Đukanovića čeka!

Abazović je povodom vraćanja seta zakona na ponovno izjašnjavanje parlamenta, među kojima je i izmenjeni Zakon o slobodi veroispovesti, rekao da je Đukanović "dao sebi žuti karton".

"Vraćanjem zakona na ponovno glasanje, Đukanović je dao sebi žuti karton. Ako prekrši Ustav, smenićemo ga", napisao je Abazović na svom tviter nalogu.

Đukanović je ranije danas saopštio je da set zakona usvojen na poslednjoj prošlogodišnjoj sednici parlamenta vratio na ponovno izjašnjavanje.

Za lidere vladajućih stranaka, ovaj Đukanovićev potez je bio očekivan, s obzirom na to da je on bio inicijator dikriminatornog zakona o slobodi veroispovesti, koji je doveo do pada s vlasti njegovog DPS-a.

Kurir.rs/Tanjug

