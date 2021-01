ĐUKANOVIĆ DEMANTUJE ABAZOVIĆA: Ne dugujem za porez 12,4 miliona evra

"Objava Dritana Abazovića da sam poreski dužnik najobičnija je laž i prevara. Kao građanin Crne Gore Milo Đukanović, ne dugujem ni jedan cent po osnovu poreza, ni po bilo kom drugom osnovu", napisao je Đukanović na svom Tviter nalogu.

Abazović je ranije danas na svom Tviter nalogu objavio da predsednik Djukanonvić dok, kako je naveo, priča o navodnom poštovanju Ustava i zakona, državi duguje 12,4 miliona evra na ime poreza.

"Tačno je, i javnost o tome sve zna, da sam godinama akcionar u kompaniji 'Global Montenegro', koja kao pravno lice, a ne ja lično, očitom greškom administracije firme, duguje ukupno 1.900 evra doprinosa, a ne kako manipulatorski tvrdi (Abazović): 12,4 miliona evra", naveo je Djukanović, koji je istovremeo Abazovića nazvao "šibicarom".

Dodao je da je Abazović, koji je trenutno i potpredsednik vlade "slagao za preko 6.000 puta".

"I nije to najgore u svemu, jer se to dokazuje i brzo i lako. Gore od toga je što misli da smo svi šibicari kao i on, pa je valjda moja priča o identitetu i ugroženosti Crne Gore od velikosrpskog nacionalizma kojem on služi ustvari zbog izmišljenog poreskog duga. Zastiđe i za vladu i za Crnu Goru", naveo je Đukanović.

