MILO PRETI SVEŠTENICIMA SPC I VELIBORU DŽOMIĆU: Neke stvari ćemo poravnati, a za neke u Crnoj Gori neće biti mesta!

Ako neko misli da može da šalje poruke da je u Crnoj Gori više sveštenika Srpske pravoslavne crkve nego vojnika, to samo opominje da će taj nesklad, ako to jeste tako, morati nekako da se poravna, poručio je predsednik Crne Gore Milo Đukanović povodom nedavne izjave protojereja Mitropolije crnogorsko-primorske Velibora Džomića.

Ako neko misli da može da šalje poruke da je u Crnoj Gori više sveštenika Srpske pravoslavne crkve nego vojnika, to samo opominje da će taj nesklad, ako to jeste tako, morati nekako da se poravna, poručio je predsednik Crne Gore Milo Đukanović povodom nedavne izjave protojereja Mitropolije crnogorsko-primorske Velibora Džomića.

"Ako neko misli da može da nam šalje poruke da je u Crnoj Gori više sveštenika Srpske pravoslavne crkve nego vojnika, samo nas opominje da taj nesklad moramo da poravnamo i da ćemo verovatno prirodno ravnati tako da u Crnoj Gori neće biti mesta za one koji u njoj nelegalno borave", naveo je Ðukanović za RTV Nikšić.

Mediji su nedavno preneli da je Džomić u jednoj emisiji kazao da u Crnoj Gori postoji 650 "samo crkvenih odbora".

“Neka svaki odbor ima najmanje pet članova, pa to je preko 3.000 ljudi. To je više nego što broji crnogorska vojska", kazao je tada Džomić.

Ðukanović je za RTV Nikšić ponovio i kritike na račun Vlade.

"Moramo veoma jasno da upozorimo one koji poziciju vlasti, koliko god je obnašali, smatraju kao šansu da uništavaju crnogorski identitet, da im to ne može poći za rukom, da to što rade ostaje veoma precizno zabeleženo i da će za to svi koji rade na tome odgovarati", rekao je Ðukanović.

Ocenio je da je "narastanje ekstremnog nacional-šovinizma" u Crnoj Gori sve češća pojava i dodao da će oni koji se suprotstavljaju građanskoj Crnoj Gori i ruše nacionalni identitet morati da odgovaraju.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir