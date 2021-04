HAOS U CRNOJ GORI: Orile se Tompsonove pesme, bacane dimne bombe, a smenjeni ministar ne da ostavku!

Politički uzdrmana, vlada Crne Gore juče je bila i fizički pod opsadom pristalica DPS Mila Đukanovića, koji su, osim u Podgorici, pravili incidente i u drugim gradovima. Bacane su dimne bombe i jaja na policiju, paljene baklje, skandiralo se protiv članova vlade, pevale pesme proustaškog pevača Marka Perkovića Tompsona, a napadnuto je i službeno vozilo crnogorske vlade, u kom je, kako će se ispostaviti, bila ćerka premijera Zdravka Krivokapića.

Skakali na vladin „mercedes“

Uprkos zabrani okupljanja u skladu sa epidemiološkim merama, Patriotsko-komitski savez, blizak Đukanoviću i njegovom DPS, organizovao je protest ispred vladine zgrade, i to zbog izmene odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom i izmene zakona o registru prebivališta i boravišta, odnosno propisa koji pojednostavljuju sticanje crnogorskog državljanstva. Okupljanju u glavnom gradu prethodili su incidenti na magistralnom putu Nikšić-Podgorica, kada su Đukanovićeve pristalice pokušale da blokiraju put službenom „mercedesu“ vlade Crne Gore. Dvojica su se čak popela na haubu automobila i pala s njega kad je vozač dodao gas.

Krivokapić se ubrzo oglasio na Tviteru i rekao da je u vozilu bila njegova ćerka, inače štićena ličnost:

- Kao otac neću vam zaboraviti njene suze i strah. Kao premijer neću vam dozvoliti divljaštvo i bezakonje. U zemlji će vladati red i zakon, na koji niste navikli. Uskoro ćete to da vidite.

Provokacije

Krivokapić je tokom jučerašnjih tenzija na ulicama pozvao predsednika Mila Đukanovića „da ne destabilizuje državu“ i da „narod koji je izveo na ulice pozove da se vrati kući“.

- I tužilački zakoni i odluka o izmeni kriterijuma za sticanje državljanstva biće usvojeni u interesu države Crne Gore i njenih građana, i to nikakvi skupovi u organizaciji DPS neće zaustaviti. Građane Crne Gore pozivam na razum i da ne nasedaju na provokacije onih koji su spremni da ih žrtvuju radi odbrane svog kapitala - poručio je Krivokapić.

Podsetimo, politička kriza u Crnoj Gori nastala je zbog odluke premijera da smeni ministra pravde Vladimira Leposavića zbog njegove izjave da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid tek kad se to i nedvosmisleno utvrdi. Krivokapić je juče održao sastanak s liderima stranaka vladajuće koalicije, koje su prethodno većinski najavile da neće glasati za smenu ministra pravde.

Leposavić se juče oglasio prvi put otkad je pokrenuta njegova smena i poručio da neće podneti ostavku i da će obavljati dužnost dokle god mu Skupština daje poverenje.

- Jasno sam kazao da ne negiram niti relativizujem presuđeni zločin genocida u Srebrenici i da na to nemam pravo. Poslaničko pitanje je glasilo da li bih ja priznao zločin genocida. To pitanje je deo uobičajene, monstruozne politike DPS kojom se izaziva razdor i međusobno zavađanje - izjavio je on.

ĐUKANOVIĆ Krivokapić kao papagaj foto: EPA/Boris Pejović Predsednik Crne Gore Milo Đukanović prozvao je premijera: - Uzaludni su pokušaji da sve svoje neznanje, neposvećenost i nepostojanost pokušava prikriti time što će papagajski dosadno za sve okriviti bivšu vlast. A sad je krenuo da to čini i prema meni lično... Ne mora premijer da brine da iza bučne kritike vlade skriveno stojim ja. Ne samo zato što se ne skrivam kada kritikujem, nego zato što nikada nisam, a i neću, preduzeti ništa što bi potencijalno ugrožavalo stabilnost Crne Gore.

