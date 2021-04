ŠOK! KONJEVIĆ RAZOTKRIO KRIVOKAPIĆA: Bili ste funkcioner vlade DPS-a! Milo Đukanović vas je predložio! VIDEO

Konjević je kao član tadašnje Vlade podržao izbor Krivokapića za tu funkciju. On je poručio premijeru Krivokapiću da je bio javni funkcioner DPS-SDP-BS Vlade od 2011. godine.

foto: Youtube prtscr

"Više ste vi bili funkcioner vlasti DPS-a nego ja koji sam im bio koalicioni partner. Ja sam postao funkcioner u Skupštini Crne Gore 2009. godine, a vi ste bili deo DPS-SDP-BS Vlade kao predsednik Akreditacionog tela od 2011. godine. Takođe, Ja sam za vas glasao 2015. godine kao ministar u Vladi da budete predsednik Upravnog odbora Akreditacionog tela.

"Milo Đukanović vas je predložio za predsednika Upravnog odbora Akreditacionog tela, ne zato što je Milo Đukanović, već zato što je predsednik Vlade. I ovo se jednostavno može proveriti" kazao je Konjević.

Odgovarajući na Konjevićeve tvrdnje, premijer Krivokapić je istakao da je na poziciju predsednika Upravnog odbora Akreditacionog tela izabran ne kao član DPS-a ili SDP-a, već zbog svojih stručnih kvaliteta.

"Možda ste vi mene glasali, ali me niste glasali kao člana DPS-a ili SDP-a, nego zbog toga što u tom trenutku niti jedan jedini čovek nije mogao da odradi taj deo posla koji se tiče uspostavljanja Akreditacionog tela Crne Gore. Vrlo sam ponosan zbog toga, jer ja ne gledam šta je to u korist neke partije, a šta u korist države. Neki vaši prijatelji koji su pripadali vašoj stranci i DPS-u govorili su tada da ne treba da postoji Akreditaciono telo. Toliko su bili dobroželatelji Crne Gore. Vi verovatno niste znali ni ko sam, ni što sam kada ste me glasali, već ste kao po pravilu dizali ruke na predlog koji je došao na dnevni red. A vreme dizanja ruku je prošlo. A DPS bi izabrao boljeg kandidata da je znao da takav postoji u tom trenutku" kazao je Krivokapić.

Kurir.rs / Borba.me, Foto: EPA / Boris Pejović