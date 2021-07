MONTGOMERI O MILOVOJ PREVRTLJIVOSTI: Čim je Zapad počeo istraživanje organizovanog kriminala, okrenuo se Rusiji, pa i nju otkačio

Bivši ambasador SAD u Srbiji Vilijam Montgomeri žestoko je udario na crnogorskog predsednika Mila Đukanovića rekavši da se on uvek prilagođavao smeru u kojem vetar duva.

Montgomeri je, odgovarajući na pitanje kakva je, po njegovom mišljenju, Đukanovićeva uloga u istoriji raspada Jugoslavije, rekao da je "Đukanović najsposobniji, najagilniji političar u regionu".

Gleda kako vetar duva

- Gledao je iz kog smera vetar duva i prilagođavao se tome. Ako pogledate njegov život, videćete da je na početku bio lojalan komunista, potom je bio lojalan Miloševiću, a u određenom trenutku shvatio je da Milošević neće pobediti, pa je promenio stranu, okrenuo pogled na zapad tražeći podršku. U toj je ulozi bio tokom kampanje bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Ali onda kad je Milošević otišao, počeli smo da posvećujemo mnogo više vremena i pomoći Srbiji, dok je pre to išlo više Crnoj Gori. Uglavnom, mi smo tokom Miloševićevih godina, kad se Đukanović okrenuo i odmakao od Miloševića i kad je bilo vrlo teško obezbediti finansiranje za njegovu vladu, počeli da dozvoljavamo masovnim krijumčarima duvana da operišu iz Crne Gore. Mi kao Zapad. Okrenuli smo glavu i odlučili da ne vidimo to krijumčarenje. Među ostalima i Italija - rekao je Montgomeri za hrvatski Večernji list.

On je kazao i da su svi znali šta se događa, ali su to dopuštali jer je to donosilo novac koji je Đukanoviću bio potreban protiv Miloševića.

- Ali kad su ratovi završili i kad je Milošević pao, dogodilo se nešto kao u sceni iz "Kazablanke". Italijani su rekli: "Pa tu se događa krijumčarenje, moramo to da istražimo." I tako su započeli veliku istragu koja je uključivala i Đukanovića. On vidi da Italijani idu na njega, da Britanci počinju da gledaju ozbiljnije na organizovani kriminal, i tako dalje. I tada se opet okreće, ovaj put prema Rusima. Šalje svog najbližeg savetnika za ambasadora u Rusiji sa namerom da privuče Ruse da dođu i investiraju u Crnu Goru. I oni to čine. Ali posle on vidi još jedno otvaranje, odmiče se od Rusije i pridružuje se NATO - ispričao je nekadašnji američki ambasador.

Pada podrška

Vladimir Pavićević, direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije, ocenjuje za Kurir da je Đukanoviću vreme prošlo, te da njegova politička umeća nemaju neku posebnu težinu sada.

- Milo Đukanović jeste velika politička lisica i kameleon crnogorske politike. Njemu iz dana u dan pada podrška u biračkom telu, izgubio je i uporišta koja je imao kod međunarodnih partnera. On je danas teg svojoj političkoj partiji. U Crnoj Gori smo prosto ušli u postđukanovićevsku epohu i povratak na staro je nemoguć - ističe Pavićević.

