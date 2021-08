Otkriven plan Zdravka Krivokapića: Hoće da nateraju Srbe iz Crne Gore da zamrze Srbiju!

Glavni i odgovorni urednik TV Prva i osnivač portala borba.me Dražen Živković objavio je na sajtu borba.me autorski tekst o tome da se od 30. avgusta prošle godine ništa nije dogodilo odkad je navodno promenjen režim.

Živković piše da je narod očekivao minimum promena ali da se to nije dogodilo, jer su se u to uplele strane ambasade na osnovu kojih, kako on tvrdi je Krivkoapić dobio instrukcije i smernice koje su iste kada su vladali Milo Đukanović i DPS. Skoro godinu dana kasnije, ogoleo je sve skrivene zamke koje je sa sobom donela navodna promena režima Mila Đukanovića.