MEDOJEVIĆ: Kriza oko Crkve stvorena da Đukanović mirno ode iz politike a DPS bez njega mirno uđe u vladu

Veštački naduvana kriza (oko Crkve) u suštini treba da dovede do mirnog odlaska Đukanovića iz politike, kaže predsednik PzP-a Nebojša Medojević

Predsednik Pokreta za promene Nebojša Medojević napisao je na svom profilu na Fejsbuku da su takozvane tenzije oko ustoličenja mitropolita Joanikija "podmukli dil prve i druge familije, čiji je cilj internacionalizacija i ulazak DPS-a bez Mila Đukanovića u krivu Vladu."

U svakoj pravnoj i demokratskoj drzavi sa poretkom zasnovanim na Ustavu i zakonima, ustoličenje Mitropolita Joanikija bi bila svečanost za vernike MCP SPC i bila bi održana tamo gde organizator to želi.

U skladu sa Ustavom i zakonima. MPC SPC kao organizator prijavljuje skup i odgovorna je za organizaciju i red na skupu. Građani koji žele da protestuju protiv, treba da prijave skup u skladu sa zakonom, i oni su odgovorni za organizaciju i red na tom skupu, naveo je Medojević

Uloga države je da izvrši procenu bezbednosti i da napravi plan obezbeđenja ovih skupova.

Plan podrzaumeva, određivanje dovoljno velike distance između dva skupa, sprečavanje fizičkog kontakta, definisanje bezbednosnih koridora za dolazak i odlazak pristalica sa skupova, plan regulacije saobraćaja, posebna prismotra i pažnja na bezbednosno interesantna lica i poznate ekstremiste i organizovane ekstremističke grupe, pozicioniranje mobilnih jedinica policije na lokacije za eventualno sprečavanje pokreta pristalica izvan bezbednosnih koridora, video sistem nadzora , itd itd.

DF je organizovao preko 100 protesta i svaki je bio prijavljen po Zakonu, a red je odrzavala redarska služba. Organizatori su po zakonu obavezni da obezbede red i mirni karakter skupa, naveo je Medojević.

Policija je dužna da obezbedi javni red i nir i spreči eventualna krsšnja zakona i incidente i procesuira one koji krše zakon i ugrožavaju bezbednost učesnika skupova.

Ustoličenje Mitropolita Joanikija jeste događaj sa bezbednosnim rizicima, ali ne većim od organizacije neke utakmice od 20.000 gledalaca koji se nalaze na istom mestu - stadionu. Pa niko ne otkazuje utakmice zbog mogućeg sukoba navijača. Ogromna većina navijača poštuje red i zakon i navija za svoj klub, a huligani koji eventualno prekrše zakon i krenu u nasilje se evidentiraju i procesuiraju.

"Ovde se, dakle, ne radi o stvarnom bezbednosnom riziku, sa kojim se organizatori i službe bezbednosti ne mogu nositi. Ovde se radi o namernom veštačkom podizanju tenzija i nameri da se ova Vlada pokaže nespsobnom za održavanje Ustavnog poretka i obezbeđivanje javnog reda i mira, kako bi se otvorio politički prostor za internacionalizaciju i uvođenje stranog faktora u posredovanje", naveo je Medojević.

On je dodao da će se onda pod izlizanim i potrošenim besmislenim floskulama “dijalog”, “tolerancija”, “kompromis”, “evropski put”, “građanski mir” otvoriti pitanje ulaska DPS u Vladu Krivokapića što je i bio osnovni zadatak ove prevare posle 30.08.2020.

Eliminisati i pokušati politički uničtiti DF, sačuvati Đukanovica i niegovu kamarilu i onda nakon izvesnog vremena “zdravo jezgro DPS” uvesti u Vladu. Koalcija prve i druge familije, naveo je Medojević.

On je ocenio da internacionalizacija rešavanja veštački naduvane krize (oko Crkve) u suštini treba da dovede do mirnog odlaska Đukanovica iz politike, uz garancije da se on i članovi njegove šire porodice neće hapsiti, da im se neće pleniti opljačkana imovins i da će imati imunitet od krivičnog progona.

DPS bez njega i komprpmitovanih kadrova korupcijom, treba da uđe u koaliciju sa Krivim, Demokratama i Urom. Da Milo ode, a da njegova politika ostane. I posle Mila, Milo.

Da se narod željan pravde i slobode izigra, izda i prevari, i da Crna Gora nastavi sigurnim putem ka bankrotu, trajnom siromaštvu i korupciji i vladavini globalne duboke države preko njihovih poslušnika.

