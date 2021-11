ĐUKANOVIĆ PRED USTAVNIM SUDOM: Opoziv neizvestan! Hobotnica DPS-a još nije razmontirana, a sadašnja vlast je PARALIZOVANA

Političko tlo u Crnoj Gori i dalje se trese. Iako se očekivalo da se strasti nakon ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija smire, posledice tek sada izlaze na videlo.

Skupština Crne Gore usvojila je predlog za pokretanje postupka utvrđivanja da li je predsednik Milo Đukanović povredio Ustav izjavama koje je davao povodom ustoličenja mitropolit. S druge strane DF šalje poslednju ponudu, tj.paket mera za rešavanje političke i institucionalne krize, a potpredsednik vlade Dritan Abazović tiho najavljuje pregovore sa DPS i podršku manjinskoj vladi koju bi on predvodio.

- Milo je i svojim delanjem prekršio Ustav prilikom ustoličenja mitropolita Joanikija. Tamo se i pucalo, samo pukom srećom cela situacija se završila bez krvoprolića. To jeste bila neka vrsta državnog puča, ali ne treba očekivati da prave sankcije slede protiv Mila Đukanovića, jer je državni sud jedna zarobljena institucija. Ja sam odmah rekao da je u pitanju državni udar, sada bi trebalo najmanje četvoro sudija da glasa protiv Mila, a vi imate one koji ni pod kojim uslovom neće glasati protiv njega - kaže advokat Predrag Savić u Usijanju.

Nebojša Medojević rekao je da je politička atmosfera vrlo kritična.

- Ono što je logično i što mogu da govorim iz političke perspektive, jeste da je u Crnoj Gori dva zavađena tabora, a to je bivša vlast predvođena DPS-om i sadapšnja vladajuća koalicija koju ujedinjuje borba protiv Mila Đukanovića, da su odlučili da i jedni i drugi idu na sve ili ništa. Nova vlast je ovo uradila želeći da uništi potpuno vlast Mila Đukanovića. On gubi vlast na svuda. Milo je prekršio Ustav svoje zemlje kada je pokušao sprečavanje ustoličenja Joanikija - kaže politički analitičar Mišel Zubenica.

Predrag Savić naveo je da je kraj Mila Đukanovića, ali da ova inicijativa ne može uroditi plodom jer Ustavni sud neće doneti nikakvu odluku.

- U ovom trenutku neizvesno je koliko sudija ima Ustavni sud, da li četiri ili pet. Ako ih ima pet, može se glasati tri prema dva. Dvoje njih će sigurno glasati da je Milo prekršio Ustav, dok će troje sigurno glasati za Mila - naveo je Savić.

Sadašnja parlamenrna većina ne može da se usaglasi, što je,takođe, veliki problem, jer URA ima veliki ucenjivački kapacitet i velike želje i prohteve, a mislim da se ni ostali ne snalaze dobro u toj parlamentarnoj većini nagaslio je advokat Savić.

- Najveći rizik je tačka ujedinjenja. Teško može da se pomisli da su mogli da sarađuju ljudi iz Demokratskog fronta sa Dritanom Abazovićem, koji su potpuno dijametralno suprotne politike. Imate i stranku koja je potpuno prosrpski orjentisana. Mislim da bez obzira na nestabilnost, postoji veliki strah od DPS-a, pitanje je kakav bi rezultat bio da se ponove izbori. Pitanje je da li bi bi se ponovio 30. avgust prošle godine - kaže Zubenica.

- Gospodin Abazović gleda da ima neki bekap, ako ga demokrate izbace iz igre, on gleda da ima nekog drugog partnera, ali mislim da taj drugi partner nikako ne može biti DPS, jer je Abazović jedan od vodećih za borbu protiv Mila i protiv mafije. Mislim da nakon svih svojih reči i dela, teško da bi se Dritan priklonio Milu - kaže Mišel Zubenica.

- Nadam se da će se svi urazumiti, ja mislim da ta hobotnica DPS-a nije razmontirana, nisu promenjeni izborni zakoni, u ovom trenutku ako krenu izbori DPS u startu kreće sa 50.000, 60.000 glasača više, što je užasno. Nisu promenjeni izborni zakoni, nisu očišćeni birački spiskovi. Mi imamo DPS, koji se raduje svoj neslozi opozicije, jer tu vide šansu. Međutim, ako bi se promenilo nešto malo u tužilačkoj organizaciji, da se izabere novo tužilačko veće, da se postave novi tužioci, verujte mi, bio bi kraj DPS-a - kaže Savić.

U emisiju se uključio i Nebojša Medojević, koji je naglasio da žele da se u Crnoj Gori stvari vrate u svoje tokove.

- Ovaj opasni eksperiment sa vladom iza koje stoji samo pet posto naroda se pokazao kao neuspešan. DPS nije demontiran, imamo potpuno paralizu vlasti, vlada jedan opšti haos i nered i imamo potpuni paralizu vlasti u Crnoj Gori - naveo je Medojević, koji ne očekuje da će sudije postupiti prema Ustavu.

- Nama treba četvoro sudija koji će da potvrde ovu odluku skupštine, a mi imamo samo dvoje. Ako bi se glasalo u skladu sa Ustavom, jasno je da je Đukanović prekršio sve državne zakone. Radi se i o govoru mržnje, bilo je tu i različitih terorističkih organizacija, imamo zaista jedan haos, imamo vladu koja ne funkcioniše, a sa druge strane imamo jaku mafiju i slabu vladu, iza koje ne stoji većina u parlamentu - rekao je Nebojša Medojević.

- Mi kao najjača politička organizacija pravili smo kompromise, mi sada predlažemo da se izabere jedna nova vlada, koja bi predstavljala izbornu volju građana. Rekli smo našim kolegama da bi bilo dobro da u vladu uđu i predstavnici manjinskih naroda, da bi povećali tu većinu u CG. Ta vlada bi trebalo da se dogovori oko vrednost na kojima bi počivala Crne Gore, da ne bi te podele, koje su vrlo kobne i koje su koštale mnogo Crnu Goru ne bi opet bile prepreka - kaže Medojević.

- Ova vlada nema većinu i mi imamo jednu situaciju gde politička stranka URA formira vladu sa DF-om, a izglasava vrlo važne zakone sa DPS-om i to je već dovoljan znak da je velika politička kriza. Ova kriza se lako rešava, a to je da premijer Krivokapić podnese ostavku, jer nema podršku većine, a svaki premijer koji drži do sebe u bilo kojoj zemlji bi podneo ostavku i stvorio mesto za izbor novog premijera. Problem je što ovu našu ideju minira URA koja ima cilj da sa manjinskim partijama oformi manjinsku vladu i da onda Abazović sa ovom podrškom od pet i po posto bude premijer nove vlade, koju će pčodržati DPS - kaže Medojević.

Predrag Savić je naveo da iako Krivokapić podnese ostavku pitanje je kako bi se dalje dogovorili.

- Kao rogovi u vreći. URA je definitivno pitanje u kom će pravcu delovati, oni definitivno pet puta glasaju sa DPS-om, a ovamo bi želeli da vode vladu. Jedino što je dobro u svemu ovome je što međunarodna vlast ne dozvoljava da se Milo povamiri - naveo je Savić.

