DRITAN OKREĆE ĆURAK: Nema povratka DPS! Milo Đukanović vrlo brzo ide u prošlost!

“Ili ćemo imati manjinsku, ili tehničku vladu, ili da se skrati mandat Skupštini. Prvo treba pričati sa liderima DF-a, o manjinskoj ili tehničkoj vladi, to ćemo da vidimo. Onda kasnije i sa liderima drugih političkih subjekata”, poručio je Dritan Abazović, potpredsednik Vlade i lider URE gostujući na RTCG.

On je rekao da nikad nije izdao, pa neće ni sada.

"Ljudi koji imaju strah da će se DPS vratiti, DPS se neće vratiti. Protiv čega smo se mi borili 30.avgusta? Protiv privatne države. Jesmo li demontirali DPS? Pobedili ga jesmo, ali da li smo ga demontirali, to je drugo pitanje”, rekao je Abazović.

"Narod u Crnoj gori ne voli kukavice, kukavičke poteze i nemanje stava o bitnim pitanjima", kazao je Abazović.

On napominje da ako Demokratska Crna Gora ne pruži podršku manjinskoj Vladi, onda je to važna politička činjenica i direktno utiče na to koje će političke snage pružiti podršku manjinskoj vladi.

"Momenat koji je najviše meni zasmetao, ali nije to razlog za odluku o Vladi, jeste što 31.jula nismo izabrali Tužilački savet. I tada su se Demokrate sakrile iza priče da je jedan od kandidata blizak DF-u. Pa zato Milivoje Katnić im i upućuje zahvalnost. I kao ishod toga desila se velika kriza 5.septembra na Cetinju", kazao je Abazović.

On je rekao da je vreme DPS-a prošlo i da Crna Gora to treba da shvati.

"Pretpostavljam da Milo Đukanović kao čovek koji ima bogato političko iskustvo, treba da zna kad je dosta…Po mom sudu, vrlo skoro će g. Đukanović da ode u prošlost”, naglasio je Abazović.

"DF je Sorbona za ponašanje i delovanje Demokrata, a Aleksa Bečić, Boris Bogdanović i Vladimir Martinović politički štite ubice Duška Jovanovića", kazao je Abazović.

