DA LI ĆE LIDER SNP BITI SLEDEĆI PREMIJER CRNE GORE?! Joković poručio da neće glasati za smenu Krivokapića MOGAO BI I MILO DA PADNE

Politička kriza u Crnoj Gori sve je komplikovanija, a situacija bi mogla da se iskristališe sutra (4. februara) nakon sednice na kojoj će se poslanici izjasniti o ukazivanju nepoverenja aktuelnom premijeru Zdravku Krivokapiću.

Tome je prethodio kontra pokušaj - da se na današnjoj sednici smeni potpredsednik Vlade i lider URA Dritan Abazović, ali za to nije postignuta parlamentarna većina od 41 poslanika. Krivokapić je nakon toga rekao da zna "da od sutra više nije premijer" i da su "maske pale, ali da tek treba da se skinu".

Šta donosi ključna sednica u Crnoj Gori? Da li će se formirati manjinska vlada, ko bi je predvodio? Da li su i dalje u opticaju vanredni parlamentarni izbori ili će se realizovati navodi da bi novi mandatar mogao da bude predsednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković?

Gosti večerašnjeg Usijanja bili su Vladimir Joković, predsednik SNP, dr Rajko Petrović, naučni saradnik Insituta za evropske studije i prof. Dejan Miletić, predsednik Centra za istraživanje globalizacije.

- Prvo da kažem da na današnjoj sednici nije usvojen kvorum i bilo je potpuno besmisleno raspravljati o smeni potpredsednika Vlade, kada je sutra na ispitu čitava vlada. Ako padne vlada biće i smene potpredsednika. Po onome što sam čuo, mislim da je izvesno da će vlada Zdravka Krivokapića sutra završiti sa podrškom u parlametu.

Joković je dodao da on i SNP neće glasati za smenu Krivokapićeve vlade, rekao i to da je sasvim sigurno da niko od njih iz SNP-a neće žaliti ovakvu vladu, posebno premijera, kao i da je ova vlada bila je eksperiment.

- On je u avgustu i posle nepotpisivanja Temeljnog ugovora završio sa podrškom u parlamentu. On je najavljivao podršku prvo na Vaskrsm, pa u julu, pa na dan upokojenja mitropolita. Sigurno je da vlada Zdravka Krivokapića neće dobiti podršku i da će sa tim biti završeno. Šta će se dalje dešavati, to će biti pregovori unutar parlamentarne većine i svih partija. Što se tiče nas u SNP-u mi nećemo zbog javnosti Crne Gore glasati za smenu Zdravka Krivokapića, ali sam već rekao i to je sasvim sigurno da niko od nas neće žaliti ovakvu vladu, posebno ovakvog premijera. Ova vlada bila je eksperiment. Crna Gora u ovom trenutku ulazi u ozbiljnu institucionalnu krizu. Takođe, sudija izvestilac je rekao da je predsednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio Ustav Crne Gore. Dakle, možemo doći i do toga da bude smenjen i Milo Đukanović. Možemo da ostanemo i bez predsednika države, i bez predsednika vlade, bez skupštine i definitivno Crna Gora ulazi u veliku institucionalnu krizu - rekao je Joković.

Joković je na pitanje voditeljke Usijanja Silvije Slamnig da li je moguće da bude sledeći premijer odgovorio da niko iz SNP-a ne želi fotelje i funkcije, već da odgovorni ljudi budu na pravim pozicijama.

- Što se tiče nas u SNP-u i prilikom formiranja ove vlade rekli smo da ništa ne tražimo samo da se smeni DPS. Da li će neko od nas iz SNP-a zauzeti neko mesto i funkciju, to nama nije prioritet. Nama je prioritet - želimo da postavimo najbolje ljude na mestima na kojima mogu dati rezulatte - rekao je Joković u Usijanju.

37:50 USIJANJE 02.02.2022.