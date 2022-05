DRITANU VEZANE RUKE? Obećao da će uhapsiti Mila, a sad se POVLAČI? Medojević: ĐUKANOVIĆ NEĆE BIRATI SREDSTVA DA SE DOKOPA VLASTI

Još nakon pada DPS Mila Đukanovića na izborima 30. avgusta 2020. godine u Crnoj Gori, politički lideri ove države obećavaju da će se obračunati sa korupcijom i kriminalnim kartelima.

Umesto toga u javnost su isplivale informacije da je predsednik Milo Đukanović lider Demokratske partije socijalista zapretio crnogorskom premijeru Dritanu Abazoviću da će mu srušiti tek formiranu vladu ako uhapsi policijskog službenika Petra Lazovića kog Europol povezuje sa vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom.

Ova saznanja je ekskluzivno objavio Kurir, a danas je sednica Odbora za bezbednost Crne Gore na kojoj je trebalo da se razjasne navodi Europola, odložena jer nisu došli poslanici DPS.

Ko koga štiti? Kome je u interesu da se ne održi sednica o podacima Europola? Da li je najavljena Abazovićeva borba protiv organizovanog kriminala pala na prvom ispitu? Da li je političko partnerstvo Dritana Abazovića i Mila Đukanovića sada na tankom ledu?

O ovoj temi u "Usijanju" na Kurir televiziji govorili su Nebojša Medojević, lider Pokreta za promene i jedan od lidera DF i Predrag Savić, advokat.

Nebojša Medojević istakao je da poslanici DPS-a nisu došli na sednicu na kojoj je

- Dritan Abazović i Vladimir Joković napravili su strašnu političku grešku gde su napravili koaliciju sa mafijom. Prvi korak je da moraju da se eliminišu one političke strukture na koje ima uticaj mafija. Sada imamo tu situaciju da vladu i CG kontrolišu ambasade SAD-a i Velike Britanije. Crnogorski narko-kartel prekršio je dogovor koji je imao sa CIA 2019. godine i od tada počinje operativna akcija kada je Europol počeo akciju sa obilje dokaza da se procesuira vrh narko kartela Crne Gore. I na Abazovića i na Krivokapića Milo Đukanović ima uticaj. SAD preko medija objavljuju dokaze, međutim, državni tužilac je stao sa pocesuiranjem onih za koje postoje dokazi da su vođe narko-kartela - rekao je Medojević za Kurir televiziju.

Savić je istakao da u CG nije ništa crno-belo.

- Abazović je tražio javnu sednicu. Ne mogu da budem siguran ni šta mu je cilj, ni šta mu je ideja. On je napravio jedan politički brak iz vrlo jasnih političkih interesa. Milo ima za cilj da se zaštiti kroz tu manjinsku vladu, ali sa druge strane kad pogledate bilo koju aferu u Crnoj Gori, nema nijedne u koju nije uključen Milo - kaže Savić, i dodao da je evidentno da u tužilačkom savetu nema pouzdanog tužioca.

- Nemoguće je pobrojati koliko ima afera i koliko se novih afera rađa. A tek po opštinskim upravama kad zagrebete, ne biste mogli da verujete koliko korupcije ima. Dritan Abazović je postao pravi alhemičar. U toj vladi treba da sede takvi krvni neprijatelji, a da jedan drugi sebi ne pokopaju oči - kaže advokat.

Medojević je naveo da je i sam Abazović garantovao nekažnjivost za Milove ljude.

- On je obećao Đukanoviću da ga neće hapsiti, ali je ambasadorima obećao da će ga hapsiti. I to je znak da politička karijera Dritana Abazovića neće potrajati, jer svima obećava i sve laže. Dritan je upao u zamku. Abazović diže ruke od borbe sa mafijom i govori da je to pitanje za tužioca. Sada se postavlja pitanje da li postoji policija koja će uhapsiti Petra Lazovića, koji ako padne, pada i Milo Đukanović. Crnogorska policija je toliko izjedena korupcijom da Lazović ima više policajaca u policiji CG koji su njemu lojalni, nego državi - kaže Medojević.

Savić se osvrnuo na i transkript gde su policajci razmenjivali poruke sa Zvicerom oko razmene kokaina.

- Ako je suditi prema obećanjima Abazovića, oni bi morali u taj obračun da krenu. Šta je problem, da li ucena, koja je realna, da li to što ne postoji oružana sila u CG koja bi mogla da se suprostavi narko-kartelima, znamo i da nema sudija tamo koji nije podanik DPS-a, sudije su bile sastavni deo režima Đukanovića koji mu je održavao vlast. Ali oni su i prvi koji pretrče na stranu pobednika, tada im ne smeta ni da odaju rođenog. Oni neće prezati ni da najbliže pošalju u zatvor, ako je to u njihovom interesu. Tamo uopšte nisu stvari izvedene na pravi način, napravljena je sistemska greška kada je dozvoljeno da Dritan onako lako odigra sa Krivokapićem i DF. Jedina nada nam je da će Dritan raditi ono što je obećao Amerikancima - kaže Savić.

Đukanović je šef kavačkog klana, koji je i nastao u političkim struikturama Crne Gore, istakao je Medojević.

- Naša policija i obaveštajne službe uključene su u šverc kokaina i cigareta. Dritan i ova vlada ne rade svoj posao kako treba. Međunarodna zajednica će nastaviti da vrši pritisak. Koliko će međunarodna zajednica tolerisati ovo ćutanje? Ako se desi hapšenje Lazovića, mi ulazimo u to da će Milo oboriti ovu vladu, da će doći do ponovljenih izbora, gde će se Milo svim silama boriti da zaštiti sebe i svoje. Ušli su u koaliciju sa mafijom, nadajući se da će uspeti da se izbore sa njom, ali to se ne dešava - kaže Medojavić i dodaje:

- Milo Đukanović je šef te mafije na celom Balkanu. On ima svoje pipke svuda, na Kosovu, u Albaniji...Svuda. Jasno je da se radi o jedinstvenom, organizovanom narko-kartelu, koji može da dovede do nestabilnosti u regionu. On sada koristi tu svoju organizaciju da izvrši pritisak u Srbiji - kaže Medojević.

Abazović je pragmatičan i opasan političar, kaže Savić.

- Pitanje je samo koliko će dugo trajati ta iznuđena ljubav između Abazovića i Đukanovića. Nadam se da će nas Abazović demantovati i da će predočiti Milu koliki je pritisak javnosti. Mislim da će on naći način da krene u taj obračun. Ali ako se to ne desi, moguće je da će Milo krenuti u neke terorističke obračune i na fizički način krenuti da se dokopa vlasti. Problem organizovanog kriminala je problem koji nas pogađa sve. Imamo totalno jednu nestabilnu situaciju i mora se krenuti u borbu protiv toga - kaže Savć.

Ako se dogodi da Abazović ipak uradi ono što je obećao, Medojević je istakao da otvoreno pristupa svakom savezu.

- Možda je on lukav ili vešt, ali to je veoma opasan način vođenja politike. Postoje informacije u javnosti da on takođe ima kriptovani telefon i da je komunicirao sa mafijom. U ovom trenutku, on sve i da hoće, a znamo i da neće, on nema kapacitete da uhapsi vođe kavačkog klana. Sada je veoma opasna situacija između Lazovića i Đukanovića. Dritan Abazović sa svojim neprekidnim obmanjivanjem pravi jednu smešu i mislim da se to može završiti veoma loše - kaže Medojević.

