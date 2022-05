RAMPA CRNOJ GORI ZBOG CURENJA INFORMACIJA: Evropol obustavio slanje poverljivih dokumenata!

Samo devet dana nakon što je crnogorski premijer Dritan Abazović, a nakon sastanka u Evropolu, iz Haga poručio da Crna Gora može računati na snažnu međunarodnu saradnju, u javnosti je procurela informacija da je njegov sastanak sa izvršnom direktorkom međunarodne policijske organizacije Katrin de Bol, išao u suprotnom smeru i da je predsednik vlade u stvari oštro kritikovan.

Evropol je, navodno, obustavio dostavljanje podataka crnogorskim bezbednosnim službama i pravosudnim organima, nakon što su u medijima procureli detalji izveštaja međunarodne policije sa komentarima i analizom presretnutih poruka sa kompromitovane "Skaj" aplikacije, koji je, kako se spekuliše, dostavljen vladi u prošlom mandatu.

Prema nezvaničnim saznanjima, iz Evropola je pre nekoliko dana preko oficira za vezu stigla i depeša u kojoj su do detalja objasnili metodologiju buduće saradanje. Jedan od uslova za dalju saradnju će biti, navodno, da glavni specijalni tužilac Vladimir Novović istraži kako su poverljivi podaci ove institucije procureli u javnost.

Abazović je po izlasku sa sastanka, održanog 18. maja, tvrdio da je "izuzetno značajno što imaju poverenje Evropola" i "da možemo da podignemo saradnju na mnogo viši nivo". Za sam sastanak je rekao da je bio produktivan, pa je čak i potvrdno odgovorio na pitanje novinara da li Crna Gora u saradnji sa Evropolom može računati na nove akcije u istraživanju organizovanog kriminala.

Poverljive podatke, u serijalima je objavljivao portal "Libertas pres", a preneli mediji u regionu. Reč je o transkriptima iz "Skaj" aplikacije policijskih službenika Petra Lazovića i LJuba Milovića sa navodnim vođom "kavačkog klana" Radojem Zvicerom, Veljkom Belivukom, Markom Miljkovićem i njihovoj zajedničkoj fotografiji. U presretnutim telefonskim razgovorima, koje je objavio "Libertas", sin Vesne Medenice, Miloš je navodno dogovarao kupovinu veće količine kokaina, obezbeđivao transport krijumčarenih cigareta iz Luke Bar, dogovarao trgovinu i transport marihuane u Beč. U tim razgovorima, Miloš tvrdi da je njegova majka upoznata sa njihovim nelegalnim poslovima, kao i da od nje mogu da očekuju zaštitu.

Bakovića je za "Libertas" odgovorio da to nikada nije uradio i istakao da se svi podaci nalaze u Interpolovoj bazi podataka i da se lako može proveriti zakonitost postupanja.

U dokumentu Evropola piše da je "Radoje Zvicer 5. februara 2021. poslao poruku, preko "Skaj" aplikacije, policajcu Petru Lazoviću da njegova supruga ne može da pređe granicu Crne Gore zbog crvene poternice Interpola", a on je poslao poruku Bakoviću koji je izbrisao obaveštenje, i o tome obavestio Lazovića.

Enis Baković, koji je do 1. marta 2021. bio pomoćnik direktora Uprave policije za Sektor kriminalističke policije, prema dokumentima Evropola, u koje je portal "Libertas pres" imao uvid, navodno je skinuo ime Tamare Zvicer, supruge Radoja Zvicera, sa crvene poternice Interpola.

ABAZOVIĆ: SARADNJE ĆE BITI

Odgovarajući na pitanja novinara, Abazović je potvrdio da Crna Gora treba da ispuni određene uslove, da bi ubuduće dobijali podatke od Evropola.

- Saradnje će biti, i to je to. Dakle, mi smo samo jedna zemlja koja koristi podatke, Evropol je jedna informativna agencija koja sarađuje sa svim zemljama i sve zemlje imaju upit da bi došli do onoga što je naš cilj. Moraju i naši organi da budu malo ažurniji u onome što bi trebalo da bude traženje o konkretnim slučajevima - rekao je Abazović.