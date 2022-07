PROMENE U CRNOJ GORI Milo Đukanović obećao da će se povući, ali pod njegovim uslovima!

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović postigao je dogovor sa vodećim liderima EU, odnosno dao im je obećanje da će se povući iz političkog života pod uslovom da mu se dozvoli da to uradi kako je on to zamislio, odnosno na svoj način, pišu podgoričke Vijesti pozivajući se na izvore iz Brisela.