DEKLARISANI ATEISTA BESTIDNO LAŽE: Mitropolija oštro odgovorila Milu Đukanoviću!

Tim pre što se, kako kažu, radi o političaru koji na razne načine utiče na živote i opredeljenja određenog broja građana i o instituciji koja treba da bude garant čuvanja demokratskih standarda.

Đukanović je u sinoćnjem intervjuu za TVCG uoči današnjeg Dana državnosti rekao da nema sumnje da će SPC biti involvirana u politički život i podsetio da je Evropski parlament ove godine usvojio rezoluciju u kojoj spominje SPC kao promotera Rusije u regionu.

Pozdravio je odluku Sinoda SPC koji je zabranio episkopima uplitanje u dnevnu politiku, ali je ustvrdio da sveštenici i dalje kunu ljude u porodicama i dodao da ti ljudi dolaze kod njega.

"Biće potrebno malo više od jednog proglasa. Biće potrebno da se temeljno rekonstruiše sveštenička mreža SPC jer znamo da je prethodno vreme donelo jednu veoma lošu praksu, dovelo je do toga da su sveštenici SPC lica koja su prethodno učestvovala u raznim ratnim pohodima širom Jugoslavije koji su podržavaoci ili čak i akteri počinjenih zločina i koji misle da ih sveštenička odora štiti", naveo je Đukanović.

Mitropolija se stoga pred domaćom i svetskom javnošću pita, može li i ume li predsednik države Crne Gore, da vodi politiku, pravi planove i analize - a da pri tom ne uzima u usta Crkvu.

"Budući da se radi o deklarisanom ateisti i čoveku koji je u više navrata pokazao da ne poznaje i ne razume crkveni poredak ni ulogu Crkve u društvu i istoriji, zar ne bi bilo bolje da bude dosledan takvim svojim svetonazorima i da svoju politiku vodi mimo crkvenih tema", pitaju iz Mitropolije.

Smatraju da je Đukanovićevo bavljenje Crkvom umorilo crnogorske građane i da ništa dobro nije donelo nikome.

"Da se radi o personalnim duhovnim i intelektualnim lutanjima jednog čoveka, to nikada ne bi bila tema crkvenih javnih saopštenja", poručuju iz MCP i ističu:

"Od prvih komunističkih ubeđenja, čijih se najradikalnijih elemenata do danas suštinski (Đukanović) nije odrekao, pa do nalaganja badnjaka i celivanja krstova i ćivota; zatim preko otvorenog omalovažavanja najsvetijih crkvenih obreda i uvreda na račun crkvenih skupova; pa opet do nedavnog imenovanja Crkve ''majkom'' a onda istovremenih iskazivanja bestidnih laži o navodnom učešću sveštenstva u ratnim zločinima u ratovima 90-tih".

Takvu promenu raspoloženja i uverenja, ukazuju, prema jednoj te istoj instituciji ne pamti istorija.

"A te laži, ničim dokazive i ničim objašnjive predsednik Đukanović je izrekao u istoj emisiji u kojoj je više puta kazao kako mu trebaju brojni dokazi da bi poverovao u optužbe tužilaštva prema ljudima koji su već u zatvoru! A o sveštenstvu laže a da ne trepne. Kao da sveštenici nemaju moral, dostojanstvo i porodični ugled - i sva ona ljudska svojstva o kojima suptilno brine kada su u pitanju najnoviji pritvorenici spuškog zatvora", naveli su, između ostalog, u saopštenju iz MCP.

Kurir.rs