POTPISAN TEMELJNI UGOVOR! Ministar Vladimir Joković za Kurir TV: Danas je potpisan istorijski sporazum, NEPRAVDA JE ISPRAVLJENA

Joković ističe da je potpisivanjem ovog ugovora iskazano poštovanje prema SPC.

- Mislim da ovo nije ništa neuobičajeno. Ova Vlada je želela pomirenje i stabilnost u Crnoj Gori, nepravda je što do sad nije potpisan temeljni ugovor, ova Vlada je želela da to ispravi. Da se konačno stavi tačka između Crne Gore i SPC. Potpisivanjem ovog ugovora međusobno je iskazano poštovanje gde će se država baviti državnim poslom. Nije bilo toliko konflikta na sednici, izražena su nezadovoljstva. Naravno, svako ima pravo da napusti sednicu. Mi Srbi u Crnoj Gori smo imali velike nepravde i nezadovoljstva. SPC je najbrojnija zajednica u Crnoj Gori i ako sa nekim treba potpisati ugovor, treba potpisati sa najbrojnijom zajednicom. Ovo pitanje je za sva vremena rešeno i Crna Gora se ovim ugovorom više ne može deliti. Danas je potpisan istorijski sporazum - rekao je Joković.

Podsetimo, temeljni ugovor između Vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve (SPC) potpisan je danas. Umesto da to donese stabilnost, došlo je do nove političke nestabilnosti jer je predsednik Crne Gore i lider DPS Milo Đukanović zapretio je rušenjem Vlade.

Preciznije, Demokratska partija socijalista najavila je da će pokrenuti inicijativu za izglasavanje nepoverenja sastavu manjinske Vlade Dritana Abazovića, jer je, kako navode, "Temeljni ugovor protivpravni i da ugrožava nacionalne interese".

POLITIKOLOG VLADIMIR DOBROSAVLJEVIĆ

Temeljni ugovor je bespotrebno politizovan

- Temeljni ugovor je bespotrebno politizovan, to je civilizacijski čin. To je već potpisano sa svim drugim verskim zajednicama, zašto ne bi i sa SPC? Razlog zbog čega nije do sad potpisan temeljni ugovor jeste što je jedna politička struktura gledala na SPC kao biomasu koju bi oni pretvorili u jedan novi identitet. Đukanović je 2019. izašao sa suludim stavom, a to je da CG obnovi autokefalnost crkve. To je potpuno iracionalno ponašanje - rekao je Dobrosavljević.