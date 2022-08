SKANDALOZAN AUTORSKI TEKST MILA ĐUKANOVIĆA ŠOKIRAO JAVNOST! Politički eksperti: Bolje neka se bavi uticajem narko kartela na vlast

Predsednik Crne Gore i lider DPS Milo Đukanović šokirao je javnost zbog svog autorskog teksta u kom se, prema oceni javnosti, praktično ugleda na poteze Hrvatske i proterivanje Srba iz te zemlje tokom zločinačke operacije "Oluja" 1995. godine.

Iako biranim rečima, Đukanović je izrazio žaljenje što Srbi u Crnoj Gori još nisu "apsolvirali pogubnost platforme "Velika Srbija", kao što su Srbi u Hrvatskoj". Đukanović je optužio i Beograd da plaća "velikosrpske iluzije i promotere toga"

- Lideri Srba vođeni svojim karijerističkim i materijalnim interesima konstruišu navodnu ugroženost Srba u Crnoj Gori da bi našli sebi posla za koji su i dobro nagrađeni iz Beograda i Moskve. Jedna generacija za drugom. I tako u nedogled. Jadno i inferiorno. Ali unosno - napisao je Milo Đukanović koji je u pismu nedavno potpisani Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom nazvao zločinom.

Poslanik Demokratskog fronta i član Nove srpske demokratije Jovan Vučurević smatra da je Đukanović u uvijenoj formi rekao da bi Srbi iz CG trebali da završe kao Srbi iz Srpske Krajine.

- Izdvojio bih ono što je suština njegovog političkog delovanja, a to je njegova antisrpska opozicija. Posebno bih upozorio na taj deo teksta gde on govori u uvijenoj formi da bi Srbi iz Crne Gore trebali da završe kao i Srbi iz Srpske Krajine. To je suština njegovog autorskog teksta. Čini mi se da je ovo prvi put da se on ovako oglašava, možda je i to njegovo oproštajno pismo. Mislili smo da će zaista nakon lekcije posle litija i izbora nekako promeniti taj deo svoje politike, ali on i dalje istrajava u tome. Vreme je da "dobije po prstima" da bi naučio svoju lekciju. Rekao bih još jednu stvar, da je nakon 30. avgusta 2020 izvršena demontaža Đukanovićevog zločinačkog režima ne bi se ovo dešavalo. Nažalost, imamo prilike da i danas gledamo Đukanovića na odlučujućim pozicijama - izjavio je Vučurević.

Politički konsultant Vladimir Dobrosavljević kaže da bi Đukanović trebao da govori o uticaju narko kartela u CG.

- On nije sklon pisanju, tako da jeste iznenađenje. Pod svoje stare političke dane on pokazuje i svoj talenat za pisanje. U tom pismu ništa ne govori o uticaju narko kartela u CG, zanimljivo je isto da je on na Forbsovoj listi. Njegova partija je na tački bez povratka i toga je on svestan. Drži CG u stanju nestabilnosti ne bi li naterao ostale da pažljivije postupaju sa njim - rekao je Dobrosavljević.

Advokat Predrag Savić vidi pismo Mila Đukanovića kao oproštajno.

- Ta retorika je kod njega postala metod borbe. Ja ovo njegovo pismo vidim kao oproštajno, pravdajuće. On se pridružio napadima na Srbe. To je deo njegove partijske politike, Đukanović je bio pravi diktator tri decenije a sada zagovara demokratiju. Ovo je vapaj odlazećeg - izjavio je advokat Savić.

