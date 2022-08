ĐUKANOVIĆ JE NAPRAVIO CRNU GORU DA NE BI ZAVRŠIO U ZATVORU Medojević za Kurir TV: Pravosnažno je osuđen u Italiji još 2004. godine

- Milo Đukanović je presudim Vrhovnog kasacionog suda u Italiji pravosnažno osuđen 2004. godine pod optužbom da je šef međunarodne kriminalne organizacije za šverc cigareta. Od tad je prvi put počeo da priča o nezavisnosti Crne Gore, a pred svaki odlazak u zemlje EU tražio je garancije zemlje domaćina da neće biti uhapšen. Sad mu predsednička funkcija, a pre i premijerska omogućavaju imunitet. Tako da je ova Crna Gora nastala da pruži alibi Đukanoviću da ne ode u zatvor - rekao je Medojević.

Pored Medojevića, mnogi analitičari i političari smatraju da je pitanje dana kada će Milo Đukanović otići u političku penziju.

Medojević ističe da Đukanović namerno podiže tenzije jer je to deo njegove političke igre.

- Montgomeri je svedok braka Đukanovića i Zapada. Oni su imali dogovor da crnogorski kokain ne ubacuju u SAD. Ipak, pokušano je to 2016. godine i tad je Milo izgubio podršku. Bez njihove podrške on ne može da sprovodi nasilje u CG. Đukanović je politički gotov, DPS iz dana u dan gubi birače. Ljudi su glasali za njihovu stranku iz koristi, a ne zbog Mila Đukanovića. Kada nema koristi, prestaje i glasanje. Bez obzira na mnoge njegove greške i nas iz bivše opozicije, on pada. Sada je pitanje kako će on mirno otići sa scene. Njemu treba da se zakonom utvrditi imunitet od krivičnog konjenja kako u CG, tako i preko. On podiže tenzije sada, i to je deo političke igre. Diže sebi cenu da bi dobio još bolji dil. On neće da se povuče dok nema strane garancije. Demokratski front ne pristaje na to, ali neki drugi su pristali. Ja sam lično vrlo protiv toga. Kakvu poruku onda šaljemo mladima? Da se nasilje, distribucija narkotika i kriminal isplati? - izjavio je Medojević u Jutarnjem programu Kurir televizije.

