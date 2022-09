DRITAN TERA MILA NA SUD? Moguće je da se ukine imunitet predsedniku Crne Gore ADVOKAT OBJASNIO KAKO!

Aleksandar Radivojević, advokat i Vladimir Pavićević iz Društva za proučavanje u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su o Dritanu Abazoviću, koji je prijavio aktuelnog predsednika Crne Gore Mila Đukanovića da je umešan u šverc cigaretama.

- Tužilaštvo u Crnoj Gori krenuće u saslušanje svedoka, s obzirom na to da je tužba primljena. Niko nije stariji od zakona, a s obzirom na to da je ovde prijava podneta protiv predsednika države Mila Đukanovića on može da se pozove na imunitet. Ukoliko je zaprećena kazna za stvari veoma visoka, ukoliko je to sama srž problema u državi, ja očekujem da će skupština Crne Gore da skinuti imunitet i omoguićiti odbranu i naterati osumnjičenog da da svoj iskaz - kaže Aleksandar Radivojević, advokat.

Vladimir Pavićević istakao je da je Dritan skoro dve godine na državnim funkcijama na kojima je skupljao podatke.

- Kaže da je on očekivao da neke druge institucije se bave tim poslom i da one njega obaveštavaju šta se dešava. On je jasno rekao da se u tridesetogodišnjoj vladavini Mila Đukanovića premrežila i mafija i politika i pravosuđe i da to sada treba raspetljavati, a u sistemu i dalje postoje ljudi koji se ne trude to da reše, pa je on sada krenuo - ističe Pavićević.

U Crnoj Gori ni za jednog čoveka koji ovde živi nema nikakve dileme da je Dritanova i Jokovićeva vlada udarila na mafiju svom žestinom.

- Pune se zatvori, krenula je borba protiv mafije, a ljudi zaključuju da je ovim padom Dritanove i Jokovićeve vlade omogućena je je jedna mala slamka spasa Milovoj mafiji. Građani Crne Gore imaju ogromnu veru u gospodina Novovića i njegov tim koji su se u poslednjih nekoliko meseci pokazali kao pravedni. Nadamo se da će se formirati jedna nova vlada da se nastavi ta borba protiv mafije - kaže Pavićević.

Pavićević je istakao da je bilo potrebno samo hrabrosti da se neko suprotstavi mafijaškoj vladavini Mila Đukanovića.

Krivični postupci su vrlo ozbiljni postupci i plašim se da ako takvi argumenti "svi sve znaju" mogu samo da idu na ruku okrivljenom, istakao je Radivojević, navodeći da su tužilaštvu neophodni samo čvrsti dokazi.

