MEDOJEVIĆ OZBILJNO OPTUŽUJE: Milov klan pokušao da prošvercuje 26 TONA KOKAINA U SAD! Svi još pamtimo čuvenu zaplenu u Filadelfiji

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović izrazio je uverenje u skoro formiranje stabilne političke vlade nakon izbora, koja će biti u stanju da brzo uhvati kopču sa razvojnim prioritetima Crne Gore u ranijem periodu, što će otvoriti prostor i za nove investicione projekte u obostranom interesu.

U Podgorici je održan sastanak nove-stare parlamentarne većine. Prvo će se birati predsednik Skupštine Crne Gore i parlamentarno rukovodstvo,a potom i nova Vlada.

foto: EPA / Boris Pejović

Dritan Abazović je ocenio da kada se kriminal bude doveo na nivo da ga kontroliše država i da nemaju značajniji uticaj ni u jednoj sferi. Veruje da će i atmosfera u medijskom prostoru, biti mnogo prihvatljivija nego sad. Ne vidi razlog, kaže, da se bira novi predsednik Skupštine osim ako to ranije nije dogovoreno sa DPS-om.

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović Srpsku pravoslavnu crkvu nazvao je kriminalizovanom i paravojnom strukturom, koja je zaklonjena verom ljudi u Boga. Koliko i na koji način se sankcioniše vođa jedne zemlje i naroda za uvrede na ovom nivou, pitamo ovog jutra Nebojšu Medojevića Predsednika Pokreta za promene, dobro jutro i dobrodošli.

Nebojša Medojević, predsednik Pokreta za promene, smatra da je Milo suočen sa gubitkom međunarodne podrške.

- On je suočen sa gubitkom međunarodne podrške SAD koja mu je pomagala još od 1998. godina. Ne samo u političkim aktivnostima, već i u njegovim kriminalnim aktivnostima. Američke službe su njega koristile za crne specijalne operacije na Balkanu - rekao je Medojević.

foto: Kurir televizija

On je potom otkrio i kako je tu podršku izgubio.

- Sve je to palo u vodu kada je on prekršio dogovor i kada je njegova kriminalna organizacija u julu 2019. godine pokušala da ubaci u SAD 26 tona kokaina. To je ona čuvena zaplena u luci u Filadelfiji na brodu "MSC Gajan" gde je crnogorska posada pod konrolom crnogorskog narko klana čiji je glavni čovek Milo pokušala da ubaci toliko količinu droge u SAD. Tada je prestala njihova podrška i on se po prvi put suočio sa reakcijom velikih bezbednosnih službi. Pojavila se tada afera sa Skaj aplikacijama, ogromne istrage koje je radio Europol - rekao je Medojević.

