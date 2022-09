SVI KLJUČEVI U DRITANOVIM RUKAMA? Premalo nade za novu vladu CG: Ovde se razmišlja TESTOSTERONOM, a ne racionalno

Vladimir Dobrosavljević, politički konsultant istakao je da danas najviše od Dritana Abazovića i njegovog pokreta URA zavisi hoće li Crna Gora dobiti novog mandatara.

Dobrosavljević smatra da Abazović ne želi nikakve dogovore, kako bi u predizbornoj kampanji mogao da koristi državne resurse i da konačni ishod današnjeg dana zavisi isključivo od računice URE.

- Dosadašnji premijer Dritan Abazović ne bi bio prihvatljiv za demokrate Alekse Bečića. DF je URI ispostavio jednu vrstu nepristojne ponude, svi zahtevi URI su prihvaćeni, a kočnica je u tome što mislim da Dritan Abazović ne želi nikakav dogovor. Oni žele da koriste državne resurse za predizbornu kampanju. Imaćemo i neko novo spektakularno hapšenje kako bi se zamaskiralo nepoverenje od strane ostalih političkih učesnika - kaže Dobrosavljević i dodaje:

foto: Kurir

- Logika Dritana Abazovića je da zadrže ovu poziciju, jer im to daje pristup državnim resursima i da je to najbolji mehanizam da se uđe u kampanju. U Podgorici se oseća veliko nepoverenje, pogotovo između Alekse Bečiča i Dritana Abazovića. Mislim da će trebati mnogo vremena dok se ne slegne to. Da nije bilo Andreje Mandića davno bi se taj dijalog priveo kraju - kaže Dobrosavljević.

Izbori se neće svakako raspisati dok ne prođu lokalni izbori u oktobru, smatra Dobrosavljević.

- Mi imamo višak testosterona u politici koji ne dozovoljavaju da se razmišlja racionalno. Sve zavisi od odluke URE koji moraju da izađu sa zvaničnim stavom da li prihvataju odluku DF, ako to prihvate, onda bismo imali Lekića kao mandatara - kaže Dobrosavljević.

foto: Kurir televizija

Iako se čini da Dritan Abazović ima sve ključeve u svojim rukama i da od njega zavisi buduća vlada, Dobrosavljević navodi da to baš i nije tako i da je situacija izuzetno kompleksna.

- Izuzetno kompleksna situacija je u Crnoj Gori, nisam bio veliki optimista, ali mislim da ima dvadeset odsto šanse da danas dobijemo mandatara Crne Gore - zaključio je Dobrosavljević.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.