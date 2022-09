"MILO SAD MOŽE DA IDE U ŠUMU!" Pavićević za Kurir TV: Ne zna šta će sa sobom, možda krene stranputicom i NE DA MANDAT LEKIĆU?!

Stranke pobednice parlamentarnih izbora u Crnoj Gori dogovorile su sastavljanje nove vlade, u poslednji čas pred istek roka.

Međutim, ovo ne mora nužno da znači da je formiranje nove vlade gotova stvar pošto će poslednju reč dati aktuelni predsednik Milo Đukanović.

Dogovorom Demokratskog fronta, Demokrata, Gradjanskog pokreta URA i ostalih stranaka članica pobedničkih koalicija biće formirana 44. Vlada Crne Gore, a na njenom čelu će biti lider Demosa Miodrag Lekić.

Rasplet situacije nastale nakon što je kabinetu Dritana Abazovića Skupština izglasala nepoverenje dogodio se uoči isticanja roka u kojem bi predsednik Crne Gore Milo Đukanović morao da imenuje mandatara nove vlade.

Njemu će sada biti i formalno dostavljen predlog mandatara po povratku sa sahrane kraljice Elizabete. Na čelo nove vlade će lider Demosa Miodrag Lekić koji je neutralno i "pomiriteljsko" rešenje političkih partija među kojima najveće neslaganje postoji između Gradjanskog pokreta URA Dritana Abazovića i Demokrata Alekse Bečića.

Vladimir Pavićević foto: Printscreen Kurir TV

Prema dogovoru sadašnjih partija pobednica, uslov je da kandidat za premijera nije sarađivao sa DPS-om.Stranke će predati spisak sa 41 potpisom poslanika predsedniku pa sledi formiranje kabineta. Da li su nesuglasice oko podele ministarstava završene voditelji Redakcije Olja Lazarević i Vladimir Karalejić pričali su s profesorom Vladimirom Pavićevićem iz društva za proučavanje politike i političke teorije.

- Šta su činjenice? Pobednički savezi iz 2020. su dogovorili ime mandatara i to je Miodrag Lekić, diplomata iz stare Jugoslavije i borac za razvlašćivanje Mila Đukanovića. Već danas će Milo Đukanović da mandat Lekiću za formiranje nove vlade. Šta nije dogovoreno? Ta struktura buduće vlade, koja će stranka imati koliko ministarskih mesta i preostaje da mandatar u naredna 3 meseca dogovori taj svoj kabinet. Iskustvo nam govori da priprema kabineta traje puna tri meseca - kaže Pavićević.

Andrija Mandić je naveo da su Lekića kao mandatara svi podržali i da su se svi dogovorili da obaveste predsednika Crne Gore da dá mandat Lekiću. Buduća vlada će, kako je dodao, biti sastavljena po paritetnom sistemu. Jednu polovinu činiće GP URA, CIVIS, SNP i eventualno predstvanici nacionalnih manjina, a u drugoj polovinu će biti DF, Demokrate.

Miodrag Lekić foto: Youtube prtscr / Atlas TV Montenegro

Demokratski front prvi put u vladi

- To je načelno dogovoreno. Da stranke koje su činile jezgro Dritanove vlade čine polovinu nove vlade. Zanimljivo je da prvi put nakon velike avgustovke pobede iz 2020. nema nikakve prepreke da i neki ljudi iz DF budu deo vlade. Zdravko Krivokapić ih je odmah otkačio, a bio je na njihovoj listi. Ovde se već nekoliko sedmica komentariše da to nije neobično jer je DF više evropska opcija od Milovog DPS.

- Pretpostavka je da će u razgovorima i Demokrate imati ljude u vladi i da imamo situaciju koja više nego ikad oslikavati izbornu volju građana, pa da ta vlada potraje do leta 2024. i da se svom snagom nastavi s reformama, borbom protiv mafije.

Milo Đukanović foto: EPA

Šta se promenilo u dva dana da Andrija Mandić kaže da ne verujem da će oni kao vlada funkcionisati u okviru dva podeljena bloka, nego da će se vrlo brzo ti odnosi promeniti i da ćemo funkcionisati kao tim, ali zlatni glas će imati premijer Miodrag Lekić?

- Nije se to desilo juče. Imamo očekivanje velikog broja građana da se postigne dogovor, a postojao je i pritisak da se dođe do mandatara. Ovaj dogovor dovodi Mila u situaciju da ne zna šta će sa sobom. On razmišlja da li da da mandat Lekiću ili da krene stranputicom i ne da mu mandat. Pa onda mu ostaje da ide u šumu - zaključio je Pavićević.

08:00 UŽIVO IZ CRNE GORE Pavićević posle dogovora o formiranju nove vlade

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.