VEĆINA OD PRE DVE GODINE SE OBNAVLJA! Lekić: Đukanović ima svoje ciljeve, ne zanima ga opšti interes izlaska iz krize

Lider Demosa Miodrag Lekić naveo je da predsednik Crne Gore Milo Đukanović u ovom trenutku ima svoje ciljeve i da ga "ne zanima opšti interes izlaska iz krize".

Lekić je to kazao TV Vijesti, ističući da je jedan od ciljeva da se anulira rezultat od prije dvije godine.

- Da se kreće nešto iznova u nekakvom nestabilnom sistemu, gde bi on bio arbitar - kaže Lekić.

- Zaključio sam da nemam pravo da od ovoga odustajem. Mislim da je predsednik države zaobišao procedure i oni očigledno imaju neku motivaciju, prezentovao se kao čovek jedne strane, svojih grupa - rekao je Lekić.

Istakao je da se većina od pre dve godine, može obnoviti.

- Sada se i obnavlja uz sve porođajne muke. Otvoren je prostor za rehabilitaciju poraženog režima umesto da se dolazi do rezultata i krene na promjenu sistema, naglasio je Lekić, dodajući da se od 30. avgusta 2020. godine krenulo bez rezona demokratije i načina funkcionisanja umesto da se gradi poverenje u toj parlamentarnoj većini.

foto: Printscreen RTCG

Kako je naveo, umesto da se napravi metod rada između vlade i parlamentarne većine, izostao je i napravljen je eksperiment sa ulaženjem DPS-a.

Naveo je i to da je Ustav "pun praznina", pa se često uzimaju analogije koje nisu pouzdane i svako vadi što mu odgovara.

- Da se diksvalifikuje Skupština, da se izbaci iz igre i napravi sporednom, ne poštujući princip podele vlasti. Skupština nije samo fabrika zakona, ona je najviše političko telo, naveo je Lekić.

Saglasan je da su građani očekivali mnogo više od prethodne dve vlade, dodajući: "Znamo kako su formirane - jedna pod crkvenim, a druga pod međunarodnim uticajma" .

Ustav ne predviđa potpise podrške mandataru za sastav vlade, istakao je Lekić.

- Dopisivanje traje već duže. Prvi dokument koji je 2. septembra usvojila parlamentarna većina bio je politički sporazum. Famozni potpisi pali su 10. septembra, u tom periodu se piše predsedniku države i on je banalizovao to toliko da je ispalo da ništa ne zna šta se dešava i da je čuo neku svađu. Imamo dve mogućnosti da idemo notarskim principom ili ponašati se ozbiljno prema Ustavu da se traži rešenje. On nije tražio rešenje, priželjkivao je ovo sve, to je očigledno. Da nastavi ova Vlada, da se diskvalifikuje parlament i da on ostane jedina institucija - dodao je lider Demosa.

Kurir.rs/Dan