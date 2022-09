CRNOGORSKA POLITIČKA DRAMA: Od ringe raja, preko masnih fota do "Ne ljuti se, čoveče"!

Politička drama oko promene vlasti u Crnoj Gori dobila je elemente svojevrsne ujdurme u kojoj se nastavio rat birokratskim sredstvima između crnogorskog predsednika Mila Đukanovića i nove/stare parlamentarne većine koja pokušava da overi mandat novoj vladi.

Skupština Crne Gore ima većinu za smenu Đukanovića i to treba da uradi, poručili su juče iz Demokratskog fronta, koji je deo nove većine. Uz to su u medijima objavljeni potpisi 41 poslanika, što je većina u crnogorskom parlamentu.

Prekršen Ustav

- U situaciji kada je predsednik države ne samo prekršio Ustav, već i ugrozio ustavni poredak, odnosno kada nasiljem ruši i Skupštinu i Vladu, neophodno je da upravo ovi organi zaštite Crnu Goru zakonskim i ustavnim mehanizmima. Njoj je Ustav dao to pravo i sve izmišljene proceduralne prepreke da ne može, u stvari su njegova zaštita. Čitava Crna Gora vidi da on neće da prihvati zahtev parlamentarne većine i predloži njihovog mandatara, a dužan je to da učini, već želi da nasilno raspusti Skupštinu, iako nema pravo na to. U tim uslovima nasilje predsednika Crne Gore treba skupština da zaustavi njegovom smenom i raspisivanjem predsedničkih izbora. Inače, Vlada u tehničkom mandatu ima puni kapacitet da do izbora nove sprovede sve odluke Skupštine - navode iz DF i podsećaju da je šef države bio obavezan da u postupku predlaganja mandatara razgovara sa svim predstavnicima partija zastupljenih u skupštini, što on nije uradio.

foto: Youtube prtscr / NSD

U međuvremenu je propao i Đukanovićev plan, jer mu je predsednica crnogorskog parlamenta Danijela Đurović vratila zahtev da bude održana vanredna sednica parlamenta, na kojoj je trebalo da se raspravlja o skraćenju mandata skupštini. Kako su objavili mediji, razlog je što zahtev nije bio pravno uredan. Podsetimo, Đukanović je, uz odbijanje predloga stare parlamentarne većine da prihvati Miodraga Lekića za mandatara nove vlade, u parlament poslao predlog da se skrati mandat aktuelnom skupštinskom sazivu.

Drugarski

Ovakve političke igre pratile su i razigrane, za politiku neuobičajene izjave glavnih aktera. Tako je predsednik Đukanović rekao da drugi tabor vodi "ringe ringe raja politiku".

- Ostavimo im mogućnost da do 30. septembra bolje sagledaju ono što su njihove odgovornosti u odnosu na nacionalne interese i da tome daju prioritet u odnosu na ringe ringe raja u politici - izjavio je Đukanović.

Od lidera DF Milana Kneževića dobio je odgovor u sličnom stilu:

- Pošto Milo Đukanović kaže da neće da se igra ringe ringe raja, onda će igrati masne fote u Skupštini gde ga čeka 41 poslanik koji će ga smeniti u narednih 15 dana. Milo, čisto drugarski da znaš, meni nisu dali da u zatvor unesem "Ne ljuti se čoveče".

Kurir.rs