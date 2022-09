MILO SVE VIŠE SRLJA! Analitičar Raković: Đukanoviću dani na vlasti odbrojani OČEKUJE SE NJEGOV BRZI PAD I VELIKA KRIZA U CG

Profesor dr Aleksandar Raković, istoričar, u jutarnjem programu Kurir televizije naveo je da se u narednom periodu očekuje pad Mila Đukanovića sa vlasti.

- U petak stara skupštinska većina neće prihvatiti Đukanovićev predlog, onda on ima neko vreme da ponovo predloži Miodraga Lekića za mandatara i ako to ne učini smatraće se opstrukcijom i onda će se izglasati da on bude smenjen - kaže profesor dr Aleksandar Raković, istoričar.

- Kada bude smenjen, više neće imati ni imunitet, i staviće mu se na teret sve ovo za šta ga je i Dritan Abazović optužio - kaže Raković.

foto: kurir televizija

Milo Đukanović povlači nerazumne poteze istakao je istoričar.

- On nije bio svestan šta će mu se desiti kada je napao crkvu 2020. godine. Kada je reč o srpskom narodu on je ujedinio sve Srbe. Sada potpuno srlja sa svakim svojim potezom, jer se uzda u neku neimenovanu podršku iz američke duboke države. On pokušava da kupi vreme i da na ukrajinskog krizi čeka povoljniji period. Američka administracija ga je otpisala - kaže Raković.

Dritan Abazović ima veliku podršku struktura SAD i drugih zapadnih struktura, naveo je Raković.

- Da bi se rešilo srpsko pitanje u CG, najbolje je da Demokratski front dođe na čelo ove države. Kada ga skupština Crne Gore smeni, na čelo dolazi Danijela Đurović, koja će formirati svoju vladu. Očekuje se brzi pad Đukanovića, ali doći će do velike krize. Abazović je rešio da se obračuna sa Milom Đukanovićem, a važno je i za ostale da pokažu da šta se dešavalo i sa njima. Mora da postoji neka pravedna satisfakcija sa svih strana - kaže Raković.

Kurir.rs

