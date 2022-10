"MILO NA IZBORIMA GUBI PODGORICU!" Pojedinim Srbima zabranjen prelaz granice, Pavićević za Kurir TV: Istraživanja su NEUMOLJIVA

Lokalni izbori koji će se održati u nedelju, 23. oktobra, održaće se u trenutku teške političke krize u Crnoj Gori.

Tokom dve godine promenjene su dve vlade, od kojih je ova druga u tehničkom mandatu. U proceduri je izjašnjavanje parlamenta na predlog premijera o smeni ministara spoljnih poslova i odbrane, Ranka Krivokapića i Raška Konjevića.

U proceduri je i inicijativa za razrešenje predsednika države i šefa najuticajnije DPS Mila Đukanovića, nakon što je odbio da na predlog parlamentarne većine od avgusta 2020. da mandat za sastav nove vlade lideru Demosa Miodragu Lekiću.

- Tačno je da je ova Dritanova vlada 2. ove godine koja je pala, ali je i tačno da je ona sada kada je u tehničkom mandatu snažnija i radi bolje nego kada nije bila srušena. Nema nikakvih prepreka da ta vlada nastavi da radi punom parom i moja je pretpostavka da će ona da radi do Vidovdana sledeće godine i s obzirom da ona ima dobre rezultate. Evo na primer potpisan temeljni ugovor i niz drugih stvari, sa tim mislim da treba urediti stvari i da ta vlada nastavi da radi što duže - rekao je Pavićević.

foto: Kurir televizija

- Izbori 23. oktobra u Podgorici i u još 13 opština. Šta je tu izvesno? Izvesno je da će Milo 23. oktobra da izgubi i Podgoricu. Sva istraživanja od momenta kada je počela kampanja do juče pokazuju da DPS nema ni teoretsku šansu ni da se približi da pravi neku vlast u Podgorici. Dakle, ovi izbori će biti jedni od onih u nizu koji pokazuju da mi prisustvujemo, procesu od ove dve godine, punog razvlašćivanja Milovog DPS. To razvlašćivanje će svoj vrhunac doživeti početkom iduće godine na izborima za predsednika države nakon kojih Milu prestaje mandat za predsednika i on ide u političku penziju - rekao je Pavićević.

foto: Stefan Jokić, BETA

- Poslednjih dana aktuelizovana je tema da se svaki dan pojavi poneko, uglavnom iz Srbije, za koga se ispostavi da mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Pojedinim sveštenicima i preduzetnicima je zabranjen ulaz i svi znamo da je to maslo Mila Đukanovića koji još uvek ima neke mehanizme da plasira i izazove neke tenzije. Razlozi, kojih zapravo nema, za zabranu tim ljudima najbolje govore da je to Milovo maslo - rekao je Pavićević.

