ŠOKANTNO! ABAZOVIĆ TVRDI DA SU MU SPREMILI SCENARIO KAO ZA ĐINĐIĆA! Otkrio šta mu se sprema i ko mu je nacrtao metu!

Dritan Abazović, premijer crnogorske vlade u tehničkom mandatu je na kontrolnom saslušanju na Odboru za bezbednost rekao da mu je jedan strani diplomata rekao da mu se sprema isti scenario kao za ubijenog srpskog premijera Zorana Đinđića, piše RTCG.

Dritan Abazović je naveo da je ideja bila da raskrinkavanje šverca "kao najveće pobede od 30. avgusta zadobije druge obrise i da se kriminalizuje Abazović".

"Strani diplomata je rekao da ovo što se sprema isti scenario kao sa Đinđićem", rekao je Abazović i dodao da su metu nacrtali lider DPS i predsednik države Milo Đukanović, nekadašnji ministar odbrane Predrag Bošković i smenjeni ministar odbrane Raško Konjević.

foto: printscreen

Crnogorski premijer tvrdi i da je situacija s kamionom cigareta koji je bio nestao "bila nameštaljka".

"Nisam čekao policiju i tužilaštvo. Došao sam do imena firmi. Svaki detalj je otkriven. S pravom se digla velika prašina u vezi gospodina Miloševića, i ja sam tražio da podnese ostavku jer je odgovorno lice. Način na koji ste vi smislili igru, više ne prolazi... Neki su od šverca stvorili imperije. Znao sam da će 23. oktobra da se sruši kula od karata... Četiri čovjeka su izgubila život zbog šverca cigareta - Goran Žugić, Beli Raspopović, Duško Jovanović i Ivo Pukanić".

Kad je reč o Jeleni Maraš, kako je dodao, "cilj nije bio samo da se ide protiv njih dvojice (Mandića i Kneževića) nego i protiv mene". Abazović je rekao i da ljudi koje je targetovao u vezi šverca nisu jedini i da ih ima još, u drugim strukturama.

foto: printscreen

"Što se tiče priče oko GP URA - predsednik DPS je u nedelju izgubio izbore, a u ponedeljak otišao na Kosovo da priča protiv mene. Ako me pitate je li jedan čovek iz URA imao kontakt, a licem iz SOCTA (Procena pretnje od teškog i organizovanog kriminala) - jeste, jednom, vezano za Temeljni ugovor. Zašto - zato što je to lice bilo istaknuti predstavnik komitskog pokreta. Uredno mi je to prenio i to nema nikakve veze sa švercom cigareta", kazao je Abazović.

Dodao je da na sednicama Veća pitanje šverca godinama nije pominjano.

"Kako neko nije identifikovao problem ranije? Zato postoji politička odbrana toga (šverca). Mislim da smo mi na kraju toga. Ne bismo ovo mogli da radimo bez partnerskih službi. I oni su nama zahvalni što smo im dali neke informacije", upitao je Abazović.

Kurir.rs/RTCG