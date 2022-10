ISPOVEST GASTARBAJTERKE IZ BELGIJE: Kada sam naručila kafu, OVO me šokiralo! Ovde mi smeta radno vreme, izgubiš ceo dan

Decenijama unazad ljudi s ovih prostora odlaze u inostranstvo "trbuhom za kruhom". Među njima su i Srbi, i Hrvati i Bosanaci, a najčešće odlaze u Nemačku, Austriju ili Švajcarsku, a različita iskustva koja tamo stiču, rado dele sa svojim sunarodnicima i upoređuju život "tamo" i "ovde". Jedna od njih je i žena iz Hrvatske, koja već četiri godine živi u Briselu u Belgiji odlučila je da ispriča kako to izgleda.

Kako je objasnila, dok je u Hrvatskoj zbog velike kuće samo struju plaćala 800 kuna (12.500 dinara), u Belgiji je to nešto drugačije.

"Na primer, u jednom soliteru od 15 spratova, za stan od 50-ak kvadrata, struja košta mesečno 50-ak evra, plin koji se koristi samo za kuvanje 12 evra, a troškovi vode, plina odvoza smeća, čišćenja zgrade i lifta se dele na sve stanare zgrade i koštaju, na primer, 450 evra za tri meseca", objasnila je.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Verenik i ona mesečno na hrani izdvajaju oko 350 evra, a jedan pun rezervoar goriva košta ih 75 evra. Upoređujući to sa Hrvatskom gde je mesečno izdvajala 1500 kuna (23.400 dinara) za hranu i 169 kuna (2.600 dinara) za neograničen internet, internet u Belgiji plaća 52 evra. Platom je, kaže, zadovoljna.

"Minimalna bruto plata u Belgiji je 1.842,28 evra. U Belgiji plata uvek zavisi od radnih sati, rade li se noćne, prekovremeno ili vikendi. Na primer, medicinski tehničari i medicinske sestre imaju 1800 evra, plus ako rade vikende, prekovremeno i noćne, plata je veća, onda je oko 2.000-2.500 evra. Profesori imaju od 1600-1800 do 2000 evra platu, doktori specijalisti oko 5000 evra, hirurzi oko 10.000 evra pa naviše, a IT oko 5000 evra. Prosečni radnik ima oko 1800 evra platu. Traženi su farmaceuti, inženjeri, radnici u preradi hrane i pića te u proizvodnji transportne opreme", objasnila je.

U Belgiji je mnogo lakše pronaći poslovno ispunjenje, smatra Hrvatica, ali dodaje da njena domovina ime mnogo kvalitetniju hranu, kao i bolju natalnu politiku jer žene u Belgiji najčešće moraju da rade i do nedelju dana pre porođaja i dobijaju tek nekoliko meseci porodiljskog odsustva.

foto: Shutterstock, Ilustracija

"Ljudi su dragi i simpatični, iako se oseti dosta velika razlika u mentalitetu Flamanaca i Valonaca. Kada sam tek došla u Belgiju, imala sam predrasudu da su Belgijci hladni i da ne vole da se druže. Međutim, iako ne piju toliko kafu kao i mi, vole da se druže po restoranima ili odu sa društvom na pivo posle posla. Kada sam tek došla u Belgiju, prvi šok mi je bio da se uz kafu nikad ne daje čaša vode besplatno. Tako umesto 3,5 evra za kapućino, platite na kraju sedam evra kafu i flašu vode", objasnila je.

Zdravstveno osiguranje plaća se između 20 i 30 evra mesečno, dok se potpuno osiguranje koje uključuje i hospitalizaciju plaća 120 evra za tri meseca. Nedostaje joj porodica, kao i ispijanje kafa koje su u Belgiji zamenjene pivom.

"Nedostaje mi kraće radno vreme jer se kod njih radi od 9 do 18 gde si zapravo ceo dan na poslu, iako sam prihvatila to. Odeš ujutru na posao i vratiš se uveče kući", ispričala je Hrvatica.

(Net.hr, Vecernji list)