INTERVJU JELENA BOROVINIĆ BOJOVIĆ: DF će biti deo svake koalicije spremne za borbu protiv korupcije, Đukanoviću poraz zagarantovan

Meni je bila velika čast i zadovoljstvo da predvodim veliku listu "Za budućnost Podgorice” okupljenu oko Demokratskog fronta. DF je dokazao da uvek ima adekvatno rešenje, veliku snagu i da je jedini veliki garant pobede od 30 avgusta, što se pokazalo i na ovim izborima, poručuje u intervjuu za Kurir Jelena Borovinić Bojović.

Završeni su lokalni izbori u Podgorici? Pre izbora pričalo se da ste prelazno rešenje, da je Milan Knežević trebalo da predvodi listu "Za budućnost Podgorice"?

- Meni je bila velika čast i zadovoljstvo da predvodim veliku listu "Za budućnost Podgorice” okupljenu oko Demokratskog fronta. Na toj listi, osim mene, bilo je 58 izuzetno kvalitetnih ljudi i ne mislim da sam bila iznuđeno rešenje. Tačno je da je gospodin Milan Knežević trebalo da predvodi listu, međutim, kao što znate, neposredno pred izbore je odvojena Zeta u posebnu opštinu na jedan nasilan i potpuno nelegitiman način, čime se nastojalo da se, s jedne strane, Milan Knežević kao favorit podgoričkih izbora izbaci iz igre i, s druge, oslabi generalno rezultat DF-a koji u Zeti ima jako uporište. DF je, međutim, dokazao da uvek ima adekvatno rešenje, veliku snagu i da je jedini veliki garant pobede od 30 avgusta, što se pokazalo i na ovim izborima.

Dan nakon izbora neformalno su se sastali nosioci lista DF, Evropa sad, Ura i Demokrate? O čemu se govorilo na sastanku?

- Mislim da je to jedna sjajna poruka građanima i građankama generalno u Podgorici, ali i u čitavoj Crnoj Gori, dakle da je došlo do promena. Za Podgoricu dolazi novo vreme, što simbolično pokazuje i ta fotografija. Naš jedini protivnik je bio DPS i taj totalitarni režim koji je vladao toliko godina. Mi smo zapravo želeli da pošaljemo poruku jedinstva, poruku zajedništva, poruku jednog boljeg vremena, poruku bolje budućnosti za Podgoricu i mislim da je to bio osnovni motiv svih nas.

foto: Kurir

Da li je bilo priče o personalnim rešenjima? Ko će biti gradonačelnik Podgorice?

- Nije tu bilo nekih pregovora, samo smo poslali poruku zajedništva. Pregovori tek treba da počnu. Formiraće se pregovarači timovi svih partija, tako da ćemo videti u daljem toku detalje.

Vi ste nakon izbora rekli da nećete biti gradonačelnica?

Da rekla sam da neću biti gradonačelnica, ali ono što je jedino važno jeste da idemo korak po korak ka demokratiji, onoj pravoj, istinskoj demokratiji. To je suština.

Bliže se i vanredni parlamentarni i predsednički izbori u CG, da li DF ima već spremnog protivkandidata Đukanoviću?

- Parlamentarni izbori su svakako nešto što se iščekuje, što se sprema, videćemo sada kako i na koji način. Vi znate da je Đukanović potpuno neustavno osporio izbor mandatara Lekića, iako je imao jasnu parlamentarnu većinu koja je tražila izbor nove Vlade, tako da će i nadalje biti burno i dinamično na političkoj sceni Crne Gore. Ali, ono što je izvesno je da će koalicija okupljena oko DF-a znati, kao i uvek, da ponudi najbolje rešenje.

Da li je DF spreman da uđe u širu koaliciju sa drugim partijama pre svega sa pokretom Evropa sad jer se pominjalo da je tu bilo trzavica na ličnoj osnovi između pojedinih funkcionera?

- DF će biti deo svake koalicije koja je spremna da se odlučno bori protiv korupcije i koja je usmerena ka boljitku građana Crne Gore.

Da li ćete ići u jednoj ili više kolona protiv Đukanovića, šta bi za Đukanovića više bilo porazno?

- Milu Đukanoviću je poraz zagarantovan, to je nešto što je de fakto činjenica, kako god da ostale snage budu raspoređene. Uverena sam da će doživeti još veći poraz od ovoga koji se desio na lokalnim izborima. Sada smo svi fokusirani na formiranje lokalnih vlasti, a za naredne izbore ćemo se tek dogovarati i biti spremni, naravno.

foto: Kurir

Da li bi DF podržao Miodraga Lekića kao zajedničkog kandidata i da li mislite da bi on bio taj kandidat koji bi mogao da stane na crtu Đukanoviću?

- Miodrag Lekić je sada aktuelan po pitanju mesta premijera u novoj Vladi CG, koja bi trebalo da se formira od obnovljene parlamentarne većine, tako da ne bih sada adresirala ničije ime konkretno. Najpre da vidimo šta će biti sa Vladom, gde bi gospodin Lekić svakako mogao da.bude kohezioni faktor i odlično rešenje, a u daljem toku će se sigurno pokazati ko bi mogao da bude taj ko će stati na crtu Đukanoviću. Ipak, sigurna sam i ponavljam, ko god da bude, nema sumnje da će Đukanović izgubiti.

Da li je zajednički cilj svih partija u Crnoj Gori obaranje Đukanovića?

- Ne bih mu ja pridavala toliki značaj. Mislim da su lokalni izbori jasno stavili do znanja gde se nalazi predsednik DPS-a i na žalost predsednik svih građana Crne Gore. Mislim da je njegovo vreme prošlo i da je njegova uloga nadalje epizodna. Moje mišljenje je da pobedu od 30-og avgusta ne treba niko da personalizuje, a tranzicioni procesi su teški i zahtevaju određeno vreme u kome svi imaju svoje uloge. Glavni problem i kočničar razvoja jeste bivši režim, i svi su učestvovali u procesu rušenja bivšeg režima i dali svoj doprinos.

Zbog čega se DF evo već 2 godine stavlja po strani?

- Vodi se kampanja da je DF puka produžena ruka Srbije, da je protiv Crne Gore, da je antidržavni element, što su sve neistine. Pokušavaju da nas stave po strani oni kojima smeta politički savez koji vodi autohtonu politiku i koji nikada nije izneverio suštinske državne interese, ali koji istovremeno želi najbolje i najbliže odnose sa onima kojima smo doista najbliži, a to je svakako Srbija.

Rekli ste da će Đukanović konačno i definitivno da padne nakon narednih izbora, a da li se plašite da će opet doći do trzavica zbog raspodele funkcija kao dan nakon 30-og avgusta?

- Veoma je važno da se poštuje izborna volja i da se vratimo osnovnim princima demokratije po kojima narod odlučuje. Onda neće biti nikakvih trzavica. DF, iako najjači, nikada nije pravio probleme u smislu raspodele funkcija, ali svakako više nećemo dopustiti da izborna volja bude izneverena.Važno je da DF, bez obzira na moguće pritiske sa strane i pokušaje destabilizacije, ostaje okosnica svih budućih promena, ima svoje jasne programske stavove i ciljeve, i svoje ogromno biračko telo.

Kome smeta jak DF, pomenuli ste da je bilo opstrukcija da se DF stavi po strani?

- DF je jedna velika politička koalicija sa velikim potencijalom. Jasno je da DF smeta mnogima zbog velike snage i potencijala. Oni koji kvalitetno rade uvek smetaju. Ali DF je tu i iz svakog pokušaja marginalizacje izlazi sve jači. DF ostaje nezaobilazan činilac.

Da li je cela situacija od 30-og avgusta pa do lokalnih izbora, uključujući tu i ekspertsku Vladu i manjinsku i sva dešavanja oko toga uticala na biračko telo?

- To je potpuno jasno. Bilo je jasno da će tako da se desi i logično da je to izazvalo ogromnu reakciju naroda. Narod je dao svoj sud. Mora uvek da se vodi računa kako i s kim se dogovarate i kako i šta radite.

Da li bi objedinjavanjem svih partija za naredne izbore i ulaskom u jednu kolonu protiv Đukanovića bilo definitivno pokazano jedinstvo i dokazano da su otklonjene sve trzavice između koalicije sila pobednica?

Vi ste videli da je DF pola godine unazad vodio, zaista iskreno i istrajno, jednu krajnje pomirljivu politiku, a poslednja tri meseca osobito, uvek na svoju štetu i išao na korist zajedničkog dogovora. DF je pokazao da ima tu ulogu kohezionog faktora i da je njegovo delovanje jedan zajednički viši cilj. DF je imao taj sinergijski kapacitet da deluje uvek jedinstveno i da forsira zajedništvo I uspevao u tome, čime je čini se odlučno doprineo ovom političkom brodolomu DPS-a.

foto: Kurir

Jedno od pitanja je da li otići ili ostati u svojoj zemlji uprkos svim teškoćama sa kojima se građani susreću? To se posebno odnosi na mlade ljude?

- Mi svi znamo da su mladi poslednjih decenija sa razlogom napuštali ove prostore i jedan od osnovnih zadataka je da mlade ljude zadržimo i da maksimalno ojačamo region Zapadnog Balkana. Ovde postoji veliki potencijal, veliko znanje, sjajni mladi kadrovi i zato treba sve da uradimo da ih zadržimo i da im obezbedimo takve uslove da oni žele da ostanu ovde i da prosto nemaju dilemu da li bi negde otišli. Evo na Zlatiboru, gde se sada nalazimo, okupilo se 3000 mladih, najveći deo iz regiona, ali i iz celog sveta, što je jasna poruka celom svetu kakav je demokratski potencijal Zapadnog Balkana i mislim da tu ideju treba maksimalno osnažiti i potencirati.

Zbog čega mladi najviše odlaze iz CG? Da li je uzrok tome loša politika, nezaposlenost?

- Mladi su se u CG susretali sa mnogo problema. Nije to bila samo nezaposlenost, ima tu više faktora, naročito politička diskriminacija, primat koju su na svakom planu imala deca funkcionera bivšeg režima, velika, čak i klasna raslojavanja u tom pogledu. Da bi mladi ostali u svojoj zemlji moramo im obezbediti elementarne uslove za jedan kvalitetan život. Pored posla, tu je svakako i krov nad glavom. A, dilema da li ostati ili otići? Mislim da nema dileme, nema prosto boljeg mesta na planeti zemlji od onog gde si se rodio i proveo svoje detinjstvo i mladost. Ne možete nikoga ograničavati, ako neko želi da ode, ali na svima nama je da obezbedimo uslove da oni prosto ne žele da odu.

Da li je Open Balkan rešenje da kroz ekonomsku integraciju pre svega regiona sprečimo odlazak mladih preko okeana?

- Od početka podržavam Otvoreni Balkan. Mislim da ta ideja donosi mnogo, zbog povezivanja, sinergije i jedinstva, i mislim da bi donela bolji i kvalitetniji život svih nas na prostoru Zapadnog Balkana.

Videli smo da je Crna Gora poslala signale da je zainteresovana da postane deo te inicijative?

- Ja se iskreno nadam da će se to formalizovati.

Za kraj, gde vidite sebe, koji su Vaši budući planovi, da li možda ponovo imate aspiracije da postanete ministarka zdrsvlja?

- Na toj poziciji bilo je jako teško i kompleksno, jedan jako odgovoran posao. Dala sam svoj maksimum. Za vreme dok sam bila ministarka zdravlja učinila sam sve što je bilo u mojoj moći da povećamo plate lekarima i medicinskom osoblju i prvi put posle 30 godina plate su povećane 30%, i to je jedan veliki iskorak. Ne bih se sada izjašnjavala oko planova, jer procesi su tako dinamični i brzi. Najmanje je važna funkcija, važno je da svi doprinesemo. Ja sam iz te perspektive posmatrala svaki angažman do sada i mesto ministarke zdravlja i mesto nosioca liste "Za budućnost Podgorice". Ja sam u svojoj biti lekar i uvek nastupam iz te perspektive i baš zbog toga sam smatrala da ne treba da pripadam nijednog stranci. Ali kada postoji viši cilj, nešto što se zove zalog za budućnost, naša deca, sloboda, smatram da tu svi mora da pružimo maksimum, bez izgovora i bez izuzetka.

(Kurir.rs)