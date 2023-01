NAŠA RUKA DOGOVORU O ZAJEDNIČKOM KANDIDATU JE ISPRUŽENA! Bečić: Jasno je da bi bez većih problema odneli pobedu na izborima

Demokrate će imati kandidata na predsedničkim izborima ako partije sličnih orijentacija ne postignu dogovor o zajedničkom kandidatu, saopštio je lider te stranke Aleksa Bečić.

"Naša ruka dogovoru o zajedničkom kandidatu je ispružena, ali ne zadugo", kazao je on.

Poručio je da potencijalni partneri Demokrata "najavljenim činom odbijanja" ponude te stranke mogu da "ponesu teško breme odgovornosti" ukoliko, zbog razjedinjenosti građanskog bloka, ojača ili pobijedi "politika kriminala, korupcije, ekstremizma i podela".

"U prethodnim danima Demokratska Crna Gora je kao čin dobre volje iskazala javno stav da se partije slične programske orijentacije ujedine oko zajedničkog kandidata na predsedničkim izborima. Ova ponuda je bila dobronamerna i usmerena na pravičan cilj i sigurnu budućnost naše zemlje koja bi bila ostvarena pobedom zajedničkog kandidata, najverovatnije već u prvom krugu. Veoma je pogrešno ovaj čin naše dobre volje tumačiti kao našu slabost. Naprotiv, to je izraz snage, državničke mudrosti i pre svega odgovornosti prema građanima i državi. Sasvim je jasno da bi zajednički kandidat ključnih građanskih partija bez većih problema odneo pobedu na predsedničkim izborima. Jasno je zašto to pojedinima ne odgovara, pa nelagodu zbog toga i ne skrivaju, ali nije jasno zašto partijama slične orijentacije to ne odgovara. Umesto da razumno politički promisle ovu odluku, naši potencijalni partneri najavljenim činom odbijanja naše ponude mogu da ponesu teško breme odgovornosti ukoliko zbog razjedinjenosti građanskog bloka ojača ili pobedi politika kriminala, korupcije, ekstremizma i podela", saopštio je Bečić.

To bi, kako je istakao, značilo ugrožavanje demokratskog razvoja i dalje usporavanje evropskog puta.

"Stoga još jednom pozivamo na odgovornost sve partije i političke aktere koji se prirodno nalaze na sličnim pozicijama braneći Crnu Goru od kriminala i podela, da se još jednom razumno i pre svega odgovorno ponesu prema odlukama koje će doneti jer pobednička formula postoji i vrlo je jednostavna. Što se Demokrata tiče, naša ruka je ispružena ljudima koji vole svoju zemlju, koji veruju u njenu evropsku budućnost i koji su spremni da se bore protiv podela koje su nam nanele toliko zla. No, moramo ovom prilikom jasno reći da snaga Demokrata leži u našoj energiji, političkoj mudrosti i spremnosti na borbu u svim uslovima. To jednostavno znači da ukoliko zbog nedostatka vizije i odgovornosti, nepromišljeno partije sličnih orijentacija ne postignu dogovor o zajedničkom kandidatu, Demokrate će kao snažna partija imati kandidata. Dakle, naša ruka dogovoru o zajedničkom kandidatu je ispružena, ali ne zadugo", zaključio je Bečić.

kurir.rs/Vijesti