MITROPOLIT JOANIKIJE: Vreme je da Milo Đukanović ode!

Mitropolit crnogorsko primorski Srpke pravoslavne crkve (SPC) Joanikije izjavio je večeras da nije imao susrete sa predsednikom države Milom Đukanovićem.

"Nisam imao susret sa Milom Đukanovićem, niti je on bio zainteresovan, a ni ja. Ne želim nikom nikakvo zlo. Čovek je predsednik države i jedne jake partije, to moramo uvažiti. Ipak, mislim da je vreme da ode sa te funkcije", rekao je on za Adria Tv.

Đukanović je, kako je istakao, "stupio u kontakt sa njim" kada je podržao građane koji su protestovali protiv njegovog ustoličenja na Cetinju.

"Tu se pojavio kao vođa pokreta koji je trebalo da sruši Mitropoliju", istakao je Joanikije.

Prema njegovim rečima, iznenadili su ga i povredili potezi bivšeg predsednika države Filipa Vujanovića, "Filip Vujanović je obrazovan pravnik, intelektualac, i dobar čovek.

Zato me iznenadilo, negde povredilo, to što je dao podršku onom nakaradnom Zakonu o slobodi veroispovesti.

On je kao čovek vlasti i poslušnik Đukanovića dao političku izjavu, koja je imala težinu, budući da je poznat kao dobar pravnik. Iznenadio me je kada je toliko podrivao priču o Temeljnmom ugovoru, da je to bilo nepristojno", poručio je Joanikije.

On smatra da je govor mržnje kada pojedini mediji i deo javnosti naziva SPC crkvom Srbije.

Kurir.rs/Beta